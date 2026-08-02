Dev ekipler seferber oldu! Bayramiç'te orman yangını havadan görüntülendi!
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri zamanla yarışıyor.
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri zamanla yarışıyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın helikopterden de görüntülendi.
Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyündeki ormanlık alanda, saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan 6 helikopter, 4 uçak ve karadan ise 22 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer ile müdahale ediyor.
Hacıbekirler köyündeki orman yangını, helikopterden de görüntülendi.
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