  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mısır yoğunluğu! Bunlar Zonguldak ilimizde yoğun ilgi gördü: Tezgahı görenler şaşkına döndü Dev ekipler seferber oldu! Bayramiç'te orman yangını havadan görüntülendi! İsmail Kartal kalmasını istiyor ama Fred gitti! Sadece açıklama bekleniyor Bebek mamalarının fiyatı ne kadar, kaç TL? Merak edildi sporculara destek veren protein tozlara talep var Anne sütü eşsiz: Emine Erdoğan'dan 'Dünya Emzirme Haftası' açıklaması Şaka mı bu?!? Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic bekleyişi! Kararını yine erteledi Ben-Gvir, burada Filistinli kadına hakaret etti... Alçak bakan: Temiz suyu çok gördü Bakanlık denetledi! 176 milyon liraya yakın para cezası uyguladı IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?
Türkiye
4
Yeniakit Publisher
Dev ekipler seferber oldu! Bayramiç'te orman yangını havadan görüntülendi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dev ekipler seferber oldu! Bayramiç'te orman yangını havadan görüntülendi!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri zamanla yarışıyor.

#1
Foto - Dev ekipler seferber oldu! Bayramiç'te orman yangını havadan görüntülendi!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın helikopterden de görüntülendi.

#2
Foto - Dev ekipler seferber oldu! Bayramiç'te orman yangını havadan görüntülendi!

Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyündeki ormanlık alanda, saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan 6 helikopter, 4 uçak ve karadan ise 22 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer ile müdahale ediyor.

#3
Foto - Dev ekipler seferber oldu! Bayramiç'te orman yangını havadan görüntülendi!

Hacıbekirler köyündeki orman yangını, helikopterden de görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oyuncu Can Kolukısa yaşamını yitirdi! Desteği marjinal gruplara, imzası ahlaksızlığaydı
Gündem

Oyuncu Can Kolukısa yaşamını yitirdi! Desteği marjinal gruplara, imzası ahlaksızlığaydı

Kariyeri boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti. Sosyal medyada ailesi tarafından ölüm haberi duyu..
Sen neymiş be Erdal! Müteahhitten olay sözler: Benden 4 milyon lira rüşvet istediler
Gündem

Sen neymiş be Erdal! Müteahhitten olay sözler: Benden 4 milyon lira rüşvet istediler

Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na müşteki sıfatıyla ifade veren müteahh..
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şarkıcı Çelik'e sosyal medyadan teşekkür etti
Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şarkıcı Çelik'e sosyal medyadan teşekkür etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şarkıcı Çelik Erişçi'nin sosyal medyadan bir hastaneye iyi dileklerini ilettiği videoyu alıntılayarak Çelik'e..
Başkan Erdoğan’ı şehit edeceklerdi! Suikastçı teröristlere ibretlik cezalar
Gündem

Başkan Erdoğan’ı şehit edeceklerdi! Suikastçı teröristlere ibretlik cezalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında sanıklara ağır cezalar verildi.

Suikast timindeki hain yakalanmıştı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama
Gündem

Suikast timindeki hain yakalanmıştı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama

15 Temmuz'da suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu vatan haini terörist şe..
Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşet! Çocuğu darp eden cani kodese gönderildi
Gündem

Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşet! Çocuğu darp eden cani kodese gönderildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akdeniz İlçesinde bir çocuğun darp edilmesi hadisesine ilişkin başlatılan soruşturmada “kasten öld..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23