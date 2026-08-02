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Spor Finalde 5 setlik nefes kesen mücadele! Polonya VNL’de üçüncü kez şampiyon
Spor

Finalde 5 setlik nefes kesen mücadele! Polonya VNL’de üçüncü kez şampiyon

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Finalde 5 setlik nefes kesen mücadele! Polonya VNL’de üçüncü kez şampiyon

2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi finalinde ABD’yi 3-2 mağlup eden Polonya, 2023 ve 2025’in ardından organizasyondaki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Çin’in Ningbo kentinde oynanan VNL finali büyük çekişmeye sahne oldu. Beilun Spor Merkezi'nde oynanan 2026 Erkekler VNL'in final müsabakasında ABD ile Polonya karşılaştı.

 

Final müsabakasında Polonya, ABD'yi 25-21, 23-25, 25-27, 25-23 ve 15-10'luk setler sonucunda 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu sonuçla Polonya, 2023 ve 2025'ten sonra organizasyon tarihindeki 3'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

 

Üçüncülük mücadelesinde ise Slovenya, Japonya'yı 25-21, 26-28, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.

 

Türkiye 6'ncı oldu

2026 VNL'de tarihinde ilk kez final etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Slovenya ile karşılaştı.

Normal sezonda 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 6. sırayı alan Türkiye, maçı 21-25, 33-35 ve 37-39'luk setlerle 3-0 kaybederek final etabını 6. tamamladı.

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