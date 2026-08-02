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İsmail Kartal kalmasını istiyor ama Fred gitti! Sadece açıklama bekleniyor

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İsmail Kartal kalmasını istiyor ama Fred gitti! Sadece açıklama bekleniyor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Fred'e destek vermişti. Ancak onun olumlu kararına rağmen Brezilyalı futbolcunun ayrılması bekleniyor. Yeni durağı Atletico Mineiro olacak.

#1
Foto - İsmail Kartal kalmasını istiyor ama Fred gitti! Sadece açıklama bekleniyor

İsmail Kartal öncesinde Fred'in kesinlikle gönderilmesi bekleniyordu. Ancak tecrübeli çalıştırıcı göreve geldikten sonra Brezilyalı futbolcuya olan güvenini gösterdi. Doğal olarak kafalar karıştı. Ancak alınan bilgilere göre; 33 yaşındaki orta sahanın Atletico Mineiro'ya transferi büyük oranda tamamlandı.

#2
Foto - İsmail Kartal kalmasını istiyor ama Fred gitti! Sadece açıklama bekleniyor

Ortada sadece küçük ayrıntılar kaldı. Onların da kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor. Özetle, Kartal'ın olumlu referansına rağmen sambacıyla yolların ayrılması bekleniyor. Fred'in Fenerbahçe'yle 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu vardı (çift taraflı).

#3
Foto - İsmail Kartal kalmasını istiyor ama Fred gitti! Sadece açıklama bekleniyor

Kante'nin transfer sürecinde Fred ve ailesine sosyal medyadan büyük tepki gösterilmişti. Takımdan ayrılmasını isteyen bazı Fenerbahçe taraftarları onu hedef aldı. O dönemde bir şey değişmedi. Ancak şu anda ayrılık zamanı yaklaşıyor. Fred, 2013'ten beri kariyerine Avrupa'da devam ediyordu. Memleketine dönmek üzere...

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