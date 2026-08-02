İsmail Kartal kalmasını istiyor ama Fred gitti! Sadece açıklama bekleniyor

Kante'nin transfer sürecinde Fred ve ailesine sosyal medyadan büyük tepki gösterilmişti. Takımdan ayrılmasını isteyen bazı Fenerbahçe taraftarları onu hedef aldı. O dönemde bir şey değişmedi. Ancak şu anda ayrılık zamanı yaklaşıyor. Fred, 2013'ten beri kariyerine Avrupa'da devam ediyordu. Memleketine dönmek üzere...