Yenilenebilir enerji ve enerji depolama sistemlerinde güçlü iş birliği: Soento Enerji

Sovo Enerji ve Mittel Tozoğlu bir süredir devam eden iş ortaklıkları çerçevesinde, 53 yıllık kolektif deneyimlerini birleştirerek SOENTO ENERJİ adını taşıyan yeni bir marka oluşturdu.

SOENTO ENERJİ, bu güç birlikteliğini Türkiye’nin en büyük enerji fuarı olan Solarex İstanbul’da bir imza töreniyle kamuoyuna duyurdu.

Güç birlikteliği anlaşmasına, Sovo Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Selçuk ÖZTÜRK ve Mittel Tozoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ekmel TOZOĞLU imza attılar.

2022 yılında iş ortaklığı modeliyle başlayan bu birliktelik, başta Türkiye pazarı olmak üzere farklı kıta ve ülkelerde hizmet vermektedir. Soento Enerji; İstanbul, İzmir ve Konya çalışma ofislerinde bulunan 50’den fazla mühendis ve buna ek olarak profesyonel saha ekipleri ile son derece önemli işlere imza atmaktadır.



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Soento Enerji, Konteyner tip enerji depolama (batarya) sistemlerinin yanı sıra arazi ve çatı tipi güneş enerji sistemleri kurulumu, yatırım ve enerji verimliliği danışmanlığı, işveren mühendisliği gibi konularda deneyimli mühendis ekipleriyle hizmet vermektedir. Firma, kurduğu santrallerin üretimlerini sürekli izleyerek müşterilerine maksimum verimlilik sunmayı hedeflemektedir.

Genlerimizde Mühendislik Var

Genel Müdür Ekmel Tozoğlu yeni markaları hakkında şunları söyledi: “Temellerinde mühendislik olan iki şirketin bir araya gelmesi ile oluşan Soento Enerji, çok güçlü mühendislik becerilerine sahip. GES kurulumunun her aşamasında verimlilik, uzun ömür ve ekonomiklik gibi değişkenleri ele alıp müşterilerimize optimum çözümler sunmaktayız.”

Soento GES Projelerinde Tasarım Uzmanıdır

Güneş Enerjisi Sistemleri projelerinin başarısı için tasarımın kritik bir adım olduğunu belirten Tozoğlu, doğru tasarlanmış bir projenin düşük maliyetlerle yüksek verimlilik sağlayabileceğini belirtti.

Batarya Üreteceğiz

Genel Müdür Tozoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kamu, depolamalı GES’ler konusunda önemli atılımlar yaptı. Halen sektörün beklediği kritik kararlar olsa da süreç önemli bir seviyeye geldi. Bir süre önce başladığımız konteyner tip batarya ar-ge çalışmaları neticesinde, 2024 yılı 3. çeyreğinde testlerimizi bitirip prototip ürünümüzü çıkarmayı planlıyoruz. Süreçler ve testlerimiz uygun olursa 2025 yılı ilk çeyreğinde nihai ürünümüzü satışa sunmuş olmak istiyoruz.” dedi.

Markamızı Uluslararası Pazarda Büyüteceğiz

Önemli bir özelliklerinin de teknolojik inovasyonlara odaklanarak maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak olduğunu belirten Tozoğlu: “Böylece farklı coğrafyalarda uluslararası işler ve iş birliktelikleri yaparak ülke ekonomisine de katkıda bulunmak istiyoruz.” dedi.

Soento Kontrol ve Teslim Sonrası Hizmetlerde Müşterilerinin Yanında

Güneş Enerjisi Sistemleri projelerinin başarılı bir şekilde işletilmesi ve yönetilmesi için en iyi “Mühendislik, Tasarım, Test ve Kontrol” süreçlerinin, sonuç olarak da maksimum verimliliğin önemini vurgulayan Genel Müdür Ekmel Tozoğlu: “Bu hizmetler, sistem performansının maksimize edilmesini, güvenilirliğin artırılmasını ve doğal olarak müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Biz de Soento Enerji markası olarak tüm süreçlerde müşterilerimizin yanında olmaktayız.” dedi.