24 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Karikatürü istifadelerinize sunuyoruz... (24 Ekim 2026)
ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(٩) وَاَقٖیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمٖیزَانَ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(9) Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız.
(Rahman Suresi, 55/9) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Allah, cumayı kılanın iki cuma arasındaki günahlarını örter."
Kaynak: Ahmed İbn Hanbel, 5/181
GÜNÜN SÖZÜ: