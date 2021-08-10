Yenilenebilir enerji dışa bağımlılığı avantaja çevirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, güçlü ve sürdürülebilir büyümeye giden yolun, girdilerin ne kadar verimli ve rekabetçi şekilde bir araya getirildiğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, “Türkiye olarak, yenilenebilir enerjiden maksimum düzeyde yararlanarak petrol ve gazdaki dışa bağımlılığımızı avantaja çevirmek istiyoruz” dedi. Bakan Varank, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen “World Conference on Energy Science and Technology Programı”na video konferans yöntemiyle katıldı.

Kritik bileşen niteliği taşıyor

Güçlü ve sürdürülebilir büyümeye giden yolun girdilerin ne kadar verimli ve rekabetçi şekilde bir araya getirildiğiyle doğrudan ilişkili olduğuna işaret eden Varank, enerjinin bu kapsamda kritik bir bileşen niteliği taşıdığını söyledi. Varank, büyüme için üretime, üretim için de enerjiye ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, endüstri geliştikçe enerji ihtiyacının da arttığını bildirdi. Türkiye gibi ülkeler için enerjide dışa bağımlılığın cari açık ve dış kırılganlık riskini artırdığını ifade eden Varank, “Yenilenebilir enerji, özellikle gelişmekte olan ülkelerde dışa bağımlılığı azaltma ve sanayileşmeyi hızlandırmada önemli bir alternatif. Ayrıca düşük maliyeti ve çevresel avantajlarıyla sürdürülebilirlik açısından çok önemli” diye konuştu. Varank, enerji sektörünün yapısal bir dönüşüm içinde olduğunu belirterek, 2050’de dünyada üretilen enerjinin yüzde 85’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasının öngörüldüğünü, rüzgar ve güneş kaynaklarının da en büyük paya sahip olmasının beklendiğini dile getirdi.

“6 bin megavat güneş enerjisi kapasitesine ulaşılacak”

Bu eğilime paralel olarak gelecek 10 yılda kamu ve özel sektör tarafından taahhüt edilen 1 trilyon dolarlık rüzgar ve güneş yatırımının bulunduğu bilgisini veren Varank, “Bu rakamlar sektörün önemini ve değişime uyum sağlama ihtiyacını gösteriyor. Bu kapsamda Türkiye olarak, yenilenebilir enerjiden maksimum düzeyde yararlanarak petrol ve gazdaki dışa bağımlılığımızı avantaja çevirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.