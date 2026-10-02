Denizolgun’un kayıp telefonunda çarpıcı ifade: “Telefonu ben aldım”

Arif Ahmet Denizolgun’un Beykoz’daki çiftliğinde ölü bulunmasının ardından muhafaza altına alınan cep telefonunun akıbetine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2 Ekim 2026 tarihli iddianamesinde, telefonun olay yerinden alınarak önce parmak izi incelemesine gönderildiği, ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.

TELEFON TEREKE EŞYALARIYLA TESLİM EDİLDİ

İddianameye göre cihaz daha sonra diğer eşyalarla birlikte tereke işlemleri kapsamında İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme, 4 Mayıs 2017'de telefonun da aralarında bulunduğu eşyaların Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e teslim edilmesine karar verdi.

Tanık olarak dinlenen avukat Abdurrahim Çelik ise tereke eşyalarını bir çuval içerisinde teslim aldığını anlattı. Çelik, daha sonra Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirmesiyle çuvalı Kısıklı'daki eve götürdüğünü ve burada çalışan bir kişiye teslim ettiğini beyan etti.

SAVCILIK: “TELEFONU ALDIĞINI BEYAN ETTİ”

İddianamenin dikkat çeken bölümlerinden biri Hilmi Tuna Kuriş'in beyanına ilişkin oldu.

Savcılık değerlendirmesinde, tereke eşyalarının Kısıklı'daki eve götürülmesinin ardından Hilmi Tuna Kuriş'in telefonu kendisinin aldığını beyan ettiği kaydedildi.

Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ise tereke eşyalarıyla kendisinin ilgilenmediğini savundu.

2026'DA EV ARANDI, TELEFON BULUNAMADI

Telefon yıllar sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında yeniden aranmaya başlandı.

Hilmi Tuna Kuriş'in ikametinde yapılan aramada Denizolgun'a ait telefonun bulunamadığı belirtildi. Bunun üzerine cihazın IMEI bilgileri ve fotoğrafları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

30 Eylül 2026 tarihli tutanağa göre telefon ele geçirilemedi.

TELEFONDAKİ MESAJ VE FOTOĞRAFLAR İNCELENEMEDİ

Savcılığın üzerinde durduğu en önemli noktalardan biri ise telefon üzerinde Denizolgun'un ölümünün ardından teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmamış olması.

Başsavcılık, cihazdaki olası mesajların, fotoğrafların ve notların Denizolgun'un ölümünün aydınlatılması açısından önemli delil niteliği taşıyabileceğini değerlendirdi.

SAVCILIK: TELEFON YOK EDİLDİ

Teslim kayıtları, mahkeme kararları, arama tutanakları, tanık anlatımları ve şüpheli savunmalarını birlikte değerlendiren Başsavcılık, telefonun teslim alınmasına rağmen yok edildiği sonucuna vardı.

Savcılık, kasten öldürme suçundan yürütülen ana soruşturma bakımından delil niteliği taşıyabilecek cihazın ortadan kaldırılması nedeniyle kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğunu belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş'in TCK 281/1 kapsamında “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Denizolgun'un ölümüne ilişkin ana soruşturma ise devam ediyor.