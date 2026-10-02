T.C. kimlik kartlarına yepyeni özellik geliyor! Milyonlar kullanabilecek
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T.C. kimlik kartlarının kullanım alanını genişletecek yeni bir uygulama için hazırlık başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma tamamlandığında vatandaşlar, kimlik kartlarını günlük hayatın bir başka alanında daha doğrudan kullanabilecek. Yeni sistemin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Türkiye'de çipli T.C. kimlik kartlarının kullanım alanının genişletilmesine yönelik çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen dijital dönüşüm projesi kapsamında kimlik kartlarına yeni bir kullanım imkânı kazandırılması planlanıyor.
Çalışmanın hayata geçirilmesiyle milyonlarca vatandaşın yanında ayrıca bir kart taşımasına gerek kalmadan işlemlerini T.C. kimlik kartı üzerinden gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.
YENİ ÖZELLİK MÜZE GİRİŞLERİNDE KULLANILACAK
Merak edilen yeni özelliğin ayrıntıları da belli olmaya başladı.
Planlanan sisteme göre vatandaşlar, gerekli işlemleri tamamladıktan sonra T.C. kimlik kartlarını kullanarak müze ve ören yerlerine giriş yapabilecek.
Böylece ayrıca fiziksel Müzekart taşıma ihtiyacının ortadan kaldırılması hedefleniyor.
ÖDEME SONRASI KİMLİĞİ OKUTMAK YETECEK
Yeni sistemin devreye alınması halinde vatandaşların e-Devlet veya ilgili mobil uygulama üzerinden gerekli ödemeyi gerçekleştirmesi öngörülüyor.
İşlemin ardından müze ve ören yerlerindeki cihazlara T.C. kimlik kartı okutularak giriş yapılabilecek.
Bu sayede gişelerdeki işlemlerin hızlandırılması ve müze girişlerinin daha dijital hale getirilmesi amaçlanıyor.
216 MÜZE VE ÖREN YERİNİ KAPSAYACAK
Projenin toplam 216 müze ve ören yerini kapsaması planlanıyor.
Mevcut Müzekartların ise geçerlilik süreleri dolana kadar kullanılabileceği belirtiliyor.
Bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıda projenin geldiği aşama değerlendirilirken dijital dönüşüm çalışmalarının 2026 yılının sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.