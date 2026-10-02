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Gündem Soma'daki maden ocağındaki göçükle ilgili yeni gelişme: Gözaltılar var
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Soma'daki maden ocağındaki göçükle ilgili yeni gelişme: Gözaltılar var

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Soma'daki maden ocağındaki göçükle ilgili yeni gelişme: Gözaltılar var

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Soma’da özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı madendeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmada, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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