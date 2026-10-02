Adalı’dan “Hakemler Dosyası” çıkışı: Gerekirse ligler ertelensin

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Adalı, "Hakemler Dosyası" için de konuştu. Beşiktaş Başkanı Adalı, "Gerekirse iki hafta ligler ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse her şey komple yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım." ifadelerini kullandı

Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Adalı, soruşturmanın sonuna kadar götürülmesini isterken, gerekirse liglerin bir veya iki hafta daha ertelenebileceğini söyledi. Adalı ayrıca MHK Başkanlığı için yabancı bir isme de sıcak baktığını belirtti.

Başkan Adalı, yalnızca Beşiktaş'ın değil, Türk futbolunun tamamının bu süreçten etkilendiğini vurgulayarak temizliğin sonuna kadar götürülmesi gerektiğini söyledi.

"İKİ HAFTA DAHA LİGLER ERTELENSİN!"

Beşiktaş Başkanı, soruşturmanın tamamlanması için liglere ara verilmesi seçeneğine de açık kapı bıraktı.

Adalı, "Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse komple her şey yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım" ifadelerini kullandı.