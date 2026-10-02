  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mustafa Karahasanoğlu ismi, Külliye'de yaşayacak! Ömür biter hizmet bitmez Fon mağdurları para arayışında: Ev ve arabalarını satıyorlar Bakan Şimşek'ten KOBİ kredileri ve bankalarla ilgili açıklama Gökyüzünde dengeleri değiştirecek gelişme: Pegasus havayolu devini resmen satın aldı Akdeniz’de gerilim artıyor: Ankara’dan izin şartı Atina’dan provokasyon! İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı Ali Karahasanoğlu TBMM’deki o tabloya dikkat çekti: “Keşke daha güçlü olsaydı” Soma’da maden ocağı faciası! Can kaybı 5'e yükseldi CHP’de kopuş Konyaaltı Meclisi’ni karıştırdı! İstifa sonrası ortalık birbirine girdi Trump'ın Yahudi damadı siyonistlerin en büyük hissedarı çıktı!
Spor Adalı’dan “Hakemler Dosyası” çıkışı: Gerekirse ligler ertelensin
Spor

Adalı’dan “Hakemler Dosyası” çıkışı: Gerekirse ligler ertelensin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Adalı’dan "Hakemler Dosyası" çıkışı: Gerekirse ligler ertelensin

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, “Hakemler Dosyası”na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı, sürecin kapsamlı şekilde tamamlanması gerektiğini belirterek, gerekirse liglere iki hafta ara verilmesini önerdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Adalı, "Hakemler Dosyası" için de konuştu. Beşiktaş Başkanı Adalı, "Gerekirse iki hafta ligler ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse her şey komple yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım." ifadelerini kullandı

Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Adalı, soruşturmanın sonuna kadar götürülmesini isterken, gerekirse liglerin bir veya iki hafta daha ertelenebileceğini söyledi. Adalı ayrıca MHK Başkanlığı için yabancı bir isme de sıcak baktığını belirtti.

Başkan Adalı, yalnızca Beşiktaş'ın değil, Türk futbolunun tamamının bu süreçten etkilendiğini vurgulayarak temizliğin sonuna kadar götürülmesi gerektiğini söyledi.

"İKİ HAFTA DAHA LİGLER ERTELENSİN!"

Beşiktaş Başkanı, soruşturmanın tamamlanması için liglere ara verilmesi seçeneğine de açık kapı bıraktı.

Adalı, "Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse komple her şey yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı devre arasını işaret etti: Kısmetse alacağız onu
Serdal Adalı devre arasını işaret etti: Kısmetse alacağız onu

Spor

Serdal Adalı devre arasını işaret etti: Kısmetse alacağız onu

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın listesi belli oldu
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın listesi belli oldu

Spor

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın listesi belli oldu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23