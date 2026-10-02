İlkokul öğrencisinden büyük buluş: Kirli sudan elektrik üretti

ABD'de ilkokul öğrencisi Prakhar Purohit, kirli sudaki bakterileri kullanarak elektrik üreten bir sistem tasarladı. Atık suyu küçük bir pile dönüştüren bu fikir, bilim yarışmasında ödüle layık görüldü.

İlkokul öğrencisi Prakhar Purohit, sudaki bakterilerin doğal yaşam döngüsünden faydalanarak elektrik üretmeyi başardı.

Purohit'in geliştirdiği düzenek, sudaki bakterilerin organik maddeleri parçalarken açığa çıkardığı elektronları toplama mantığına dayanıyor.

Sisteme yerleştirilen özel elektrotlar sayesinde bu elektronlar yakalanıyor ve küçük miktarda da olsa bir elektrik akımı elde ediliyor. Yani kısacası kirli su, kendi kendine çalışan bir batarya gibi davranıyor.

Organik madde bakımından ne kadar zengin, yani ne kadar kirli bir su kullanılırsa, üretilen enerjinin potansiyeli de o kadar artıyor.

PEKİ BU ELEKTRİKLE NE YAPILABİLİR?

Bu sistemle evleri aydınlatmak ya da dev makineleri çalıştırmak mümkün değil. Zaten küçük araştırmacının amacı da büyük bir santral kurmak değil.

Bu tarz yöntemler geliştirilebilirse göllerde, nehirlerde su kalitesini veya kirliliğini anlık ölçen küçük sensörlerin pil ihtiyacı tamamen ortadan kaldırılabilir.

Bu cihazlar, ihtiyaç duydukları enerjiyi doğrudan içinde bulundukları kirli sudan çekerek yıllarca kesintisiz çalışabilir.

Projenin tam olarak ne kadar enerji ürettiği veya ne kadarlık bir alan kapladığı gibi teknik ayrıntıları henüz paylaşılmadı. Bu yüzden sistemin büyük ölçekte ne kadar işe yarayacağını zaman gösterecek.