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Ekonomi Bakan Şimşek'ten KOBİ kredileri ve bankalarla ilgili açıklama
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten KOBİ kredileri ve bankalarla ilgili açıklama

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Bakan Şimşek'ten KOBİ kredileri ve bankalarla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın KOBİ kredileri ve Türk lirası zorunlu karşılıkları için aldığı karara yönelik açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, bankaların likidite yönetiminin güçleneceğini, KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) KOBİ kredileri ve zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişikliklere ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Makroihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerini belirten Şimşek, KOBİ kredilerinde büyüme sınırının yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltildiğini, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının ise düşürüldüğünü bildirdi.

Şimşek, söz konusu düzenlemelerin bankaların likidite yönetimini güçlendireceğini ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

Dezenflasyon sürecini gözeten hedefli ve seçici yaklaşımın kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Makroihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz.

KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'ten %5'e yükseltildi.

TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü.

Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak.

Dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

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