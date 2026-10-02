Mustafa Karahasanoğlu ismi, Külliye'de yaşayacak! Ömür biter hizmet bitmez

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Hak ve hakikate adadığı ömrünü İslam davasını medya sahasında yüceltmek için mücadeleyle geçiren merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu adına inşa edilen külliye, bugün kapılarını Müslümanlara açıyor. Karahasanoğlu ailesince Arnavutköy İlçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde inşa edilen ve merhum İcra Kurulu Başkanımızın isminin verildiği “Mustafa Karahasanoğlu Camii ve Kur’an Kursu, bugün eda edilecek Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak. Mahalle sakinleri ve çevredeki çalışanlar için önemli bir ibadet mekânı olacak caminin açılış programı saat 12:00’de, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Aile fertleri, mahalle sakinleri ve davetlilerin katılacağı açılış programında, tilavetin ardından dualar edilecek, caminin hayırla hizmete girmesi için Fatihalar okunacak. Ardından Cuma namazı kılınarak, külliye resmen ibadete açılmış olacak. Namaz sonrası cemaate yemek ikramında bulunulacak.

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Arnavutköy İlçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde, Selçuklu mimarisine uygun inşa edilen cami, 700 kişilik cemaat kapasitesine sahip bulunuyor. Toplamda 2 bin 950 metrekare alan üzerinde inşa edilen külliyede, sabah ve öğlen sonrası eğitimi veren 4- 6 yaş çocuklar için Kur’an kursu ile gençlerin eğitimi ve gelişimi için tasarlanan gençlik merkezi bulunuyor. Ana ibadet mekânının yanı sıra şadırvan, mahfil ve gerekli müştemilatları da barındıran Mustafa Karahasanoğlu Camii ve Kur’an Kursu’nun bölgedeki vatandaşların manevi hayatına katkı sunacağı, birlik ve beraberliğimizi güçlendireceği vurgulanıyor. Açılışa tüm halkımız davetlidir.

HAYAT BİTER HİZMET BİTMEZ

Ailesi, merhumun adını yaşatmak ve mahalleye kalıcı bir hayır eseri bırakmak amacıyla cami ve Kur’an kursundan oluşan külliyeyi inşa etti. Yapının, Mehmet Akif Mahallesi sakinleri ile çevrede çalışanların beş vakit namaz ve Kur’an eğitimi ihtiyacına cevap vermesi hedefleniyor. Akit ailesi olarak bu kutlu açılışın, merhumun “hak ve hakikat” çizgisinin ibadet ve eğitim sahasında da sürmesine vesile olmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle merhum Mustafa Karahasanoğlu Ağabeyimize bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz.