Fon mağdurları para arayışında: Ev ve arabalarını satıyorlar

Yatırım fonlarına yönelik soruşturmanın ardından parası bloke edilen vatandaşlar, acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için farklı yollara başvuruyor. Fonlardaki paralarına henüz erişemeyen bazı kişiler, araçlarını satmak üzere galerilerin yolunu tutarken, bazıları da nakit sağlamak amacıyla altınlarını kuyumcularda bozduruyor.

Sektör temsilcileri, yaşanan gelişmelerin vatandaşların nakit akışını zorlaştırdığını ve piyasadaki ticari hareketliliği olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Türkiye'de yatırım fonlarında yaşanan kriz, yüz binlerce yatırımcının parasına ulaşamamasının ötesinde piyasada nakit sıkışıklığı oluşturmaya başladı. Fonlardaki paranın çekilememesi, yatırımcıların günlük ve kısa vadeli ödemelerini karşılamak için başka varlıklarını nakde çevirmesine yol açıyor.

SATILIĞA ÇIKARILAN ARAÇ SAYISI ARTTI

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; otomotiv sektöründe faaliyet gösteren galericiler, son bir haftada satış amacıyla getirilen araçların arttığını ifade ediyor.

NAKİT SIKINTISI ÇEKEN GALERİYE KOŞTU

Piyasadaki durgunluk sebebiyle ilan sitelerinde alıcı beklemek istemeyen bazı araç sahiplerinin daha hızlı satış işlemi için doğrudan galerilere yöneldiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, bu satışlarda yeni bir araç alma veya yatırım değiştirme amacından çok, kısa vadeli nakit ihtiyacının öne çıktığını aktarıyor.

PARASI FONDA KALAN ARACINI SATIYOR

İstanbul'da galericilik yapan Serkan Biçer, son günlerde nakit ihtiyacı nedeniyle aracını satışa getirenlerin arttığını belirterek, “Piyasada zaten bir durgunluk var. Aracını ilan sitelerinde bekletmek istemeyen, acil nakde ihtiyaç duyan vatandaş doğrudan galericiye geliyor. Son dönemde gelen müşteriler arasında parasının fonda kaldığını ve bu sebeple aracını elinden çıkarmak istediğini söyleyenler var.” dedi.

KUYUMCULARDA ALTIN BOZDURMA YARIŞI

Kuyumcularda da benzer bir hareketlilik yaşandığı belirtiliyor. Özellikle günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bazı müşterilerin ellerindeki altınları bozdurduğu aktarılıyor. Kuyumcular, müşterilerin bir bölümünün fondaki parasına ulaşamadığını ve bu sebeple altınlarını nakde çevirdiğini söylüyor.

Fatih'te kuyumculuk yapan Ramazan Sönmez, altın bozdurmak için gelenlerde hareketlilik yaşandığını belirterek, “Vatandaşın elinde altın varsa, nakit ihtiyacında ilk başvurduğu yerlerden biri kuyumcu oluyor. Özellikle parasının fonda kaldığını söyleyen müşterilerle karşılaşıyoruz. Kimi borcunu, kimi kirasını, kimi de başka bir ödemesini karşılamak için altınını nakde çeviriyor.” diye konuştu.

KÜÇÜK ESNAF DA FON MAĞDURU

Fon krizinin etkisinin bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığı, bazı küçük işletmelerin de nakit akışında sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Fonlarda parasını değerlendiren işletmeler; maaş, kira, tedarikçi ve kredi ödemelerini karşılamak için kısa vadeli nakit arayışına giriyor. Yaşanan sıkışıklığın işletmelerden çalışanlara ve tedarikçilere uzanan ödeme zincirini etkileyebileceği ifade ediliyor.