Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz"

Konuşmasında darbe dönemi anayasalarının milletin iradesini kısıtladığını vurgulayan Erdoğan, "Ancak darbe ürünü olan son yetmiş yılın iki anayasası varoluşsal bir krizle mefluç olmuştur. Devlet ile toplum, birey ile devlet arasındaki sözleşme silah ve süngünün gölgesi altında imzalanmıştır" ifadelerini kullandı. Darbe anayasalarının vesayet düzeninin yol haritası haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı, bu durumun sivil siyasetin önünde büyük bir engel oluşturduğunu dile getirdi.

"Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır! Anayasa yapmak için en ideal dönemdeyiz!"

Yürürlükteki anayasanın hâlâ 12 Eylül darbesinin müelliflerinin izini taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, "Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır" dedi. Gazi Meclis'in her koşulda anayasa yapmaya yetkili ve ehil olduğunu vurgulayan Erdoğan, mevcut siyasi çeşitliliğin bu teşebbüs için en ideal dönemi sunduğunu belirterek tüm kesimlere uzlaşma çağrısında bulundu.