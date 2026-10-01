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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz"
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz"

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin anayasa geçmişine ve mevcut sistemin aksaklıklarına yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Kanun-i Esasi'nin 150. yıl dönümüne dikkat çeken Erdoğan, darbe ürünü olan anayasaların Türkiye'ye yakışmadığını belirterek acil sivil anayasa çağrısı yaptı.

Konuşmasında darbe dönemi anayasalarının milletin iradesini kısıtladığını vurgulayan Erdoğan, "Ancak darbe ürünü olan son yetmiş yılın iki anayasası varoluşsal bir krizle mefluç olmuştur. Devlet ile toplum, birey ile devlet arasındaki sözleşme silah ve süngünün gölgesi altında imzalanmıştır" ifadelerini kullandı. Darbe anayasalarının vesayet düzeninin yol haritası haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı, bu durumun sivil siyasetin önünde büyük bir engel oluşturduğunu dile getirdi.  

"Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır! Anayasa yapmak için en ideal dönemdeyiz!"  

Yürürlükteki anayasanın hâlâ 12 Eylül darbesinin müelliflerinin izini taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, "Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır" dedi. Gazi Meclis'in her koşulda anayasa yapmaya yetkili ve ehil olduğunu vurgulayan Erdoğan, mevcut siyasi çeşitliliğin bu teşebbüs için en ideal dönemi sunduğunu belirterek tüm kesimlere uzlaşma çağrısında bulundu.  

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