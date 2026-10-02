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Gündem Kazada yaralılar var! Tramvay ve minibüs birbirine girdi
Gündem

Kazada yaralılar var! Tramvay ve minibüs birbirine girdi

Yeniakit Publisher
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Kazada yaralılar var! Tramvay ve minibüs birbirine girdi

İstanbul’un Güngören ilçesinde Abdi İpekçi Caddesi’nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Güngören'de tramvayla çarpışan minibüsteki 4 yolcu yaralandı.

Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde manevra yaparken tramvay yoluna giren E.S'nin kullandığı 34 M 4556 plakalı yolcu minibüsü ile seyir halindeki tramvay çarpıştı.

Kazada minibüsteki 4 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan caddedeki trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada minibüs ile tramvayda hasar oluştu.

Kazayı gören Ömer Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada devamlı kazalar oluyor, haftada 2-3 defa kaza oluyor. Bu problemi çözsünler. 4 yaralı vardı, yaşlı bir kadının durumu ağır gözüküyordu." dedi.

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