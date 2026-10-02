Bağcılar'da kitapseverlerin büyük buluşması : 5. Kitap Fuarı 15 Temmuz Meydanı'nda kapılarını açtı

"BİR FESTİVAL HAVASINDA GEÇEN FUARIMIZDA UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK": Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, fuarın ilk kez 2022'de, şu anda AK Parti İstanbul İl Başkanı olan Abdullah Özdemir'in girişimiyle düzenlendiğini söyledi. Fuarı daha da iyi noktaya getirmeye çalışacaklarını ifade eden Yıldız, "Fuarımızda bu yıl da önemli yazarlarımızı ve misafirlerimizi ağırlayacağız. Son 4 yılda 2 milyonu aşkın vatandaşımız Bağcılar Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarımıza sadece ilçemiz değil, İstanbul'un dört bir yanından kitapseverler akın ediyor. Bir festival havasında geçen fuarımızda unutulmaz anılar biriktirdik. Çok güzel zamanlar geçirdik. İnşallah bu yıl bu sevgi katlanarak artacak." diye konuştu. Açılışa konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de fuarın ulusal anlamda bir marka haline geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Şehirler, yöneticilerin vizyonuyla şekillenir. Orada yaşayanlar bu vizyonla birlikte önemli bir hayat standardına kavuşur. Biz de daha önce Bağcılar'da görev yapmıştık. Bağcılar Kitap Fuarı, bu hayat standardını yükseltmek için hayata geçirdiğimiz çalışmalardan biriydi. Bugün bu fuarın geldiği nokta bizim için mutluluk vericidir. Birçok önemli yazar, sanatçı ve yayınevi burada yer alacak. Bağcılar'ın kitapla ve okumayla buluşması, sene boyunca düzenlenen kültürel etkinliklerin, şehrin inşası noktasındaki önemi tartışılmazdır. Neslimizin inşasını ihmal etmeden yönetimimizi sürdürmemiz gerekmektedir. Şehirler, ancak böylece geleceğe emin adımlarla taşınacaktır."