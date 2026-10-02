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Bağcılar'da kitapseverlerin büyük buluşması : 5. Kitap Fuarı 15 Temmuz Meydanı'nda kapılarını açtı

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Bağcılar'da kitapseverlerin büyük buluşması : 5. Kitap Fuarı 15 Temmuz Meydanı'nda kapılarını açtı

Bağcılar Kitap Fuarı (BKF’26), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda kitapseverlerin ziyaretine açıldı. Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen fuar, edebiyat tutkunlarını bir araya getiriyor.

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Foto - Bağcılar'da kitapseverlerin büyük buluşması : 5. Kitap Fuarı 15 Temmuz Meydanı'nda kapılarını açtı

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve yazar Tarık Tufan'ın hazır bulunduğu "5. Bağcılar Kitap Fuarı"nın açılışına kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, açılışta yaptığı konuşmada belediyelerin en büyük işlerinin başında kültürel etkinlikler geldiğini belirterek, "Kitap, kültürün özüdür. Kitap fuarları bu anlamda herkes için önemli bir anlama sahiptir. Yazarlar ve kitaplarla halkımızın buluşması çok kıymetlidir. Yazarlarımız bizlere kıymetli ufuklar açmaktadır. Bağcılar Belediyesinin düzenlediği bu fuarın da hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

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Foto - Bağcılar'da kitapseverlerin büyük buluşması : 5. Kitap Fuarı 15 Temmuz Meydanı'nda kapılarını açtı

"BİR FESTİVAL HAVASINDA GEÇEN FUARIMIZDA UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK": Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, fuarın ilk kez 2022'de, şu anda AK Parti İstanbul İl Başkanı olan Abdullah Özdemir'in girişimiyle düzenlendiğini söyledi. Fuarı daha da iyi noktaya getirmeye çalışacaklarını ifade eden Yıldız, "Fuarımızda bu yıl da önemli yazarlarımızı ve misafirlerimizi ağırlayacağız. Son 4 yılda 2 milyonu aşkın vatandaşımız Bağcılar Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarımıza sadece ilçemiz değil, İstanbul'un dört bir yanından kitapseverler akın ediyor. Bir festival havasında geçen fuarımızda unutulmaz anılar biriktirdik. Çok güzel zamanlar geçirdik. İnşallah bu yıl bu sevgi katlanarak artacak." diye konuştu. Açılışa konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de fuarın ulusal anlamda bir marka haline geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Şehirler, yöneticilerin vizyonuyla şekillenir. Orada yaşayanlar bu vizyonla birlikte önemli bir hayat standardına kavuşur. Biz de daha önce Bağcılar'da görev yapmıştık. Bağcılar Kitap Fuarı, bu hayat standardını yükseltmek için hayata geçirdiğimiz çalışmalardan biriydi. Bugün bu fuarın geldiği nokta bizim için mutluluk vericidir. Birçok önemli yazar, sanatçı ve yayınevi burada yer alacak. Bağcılar'ın kitapla ve okumayla buluşması, sene boyunca düzenlenen kültürel etkinliklerin, şehrin inşası noktasındaki önemi tartışılmazdır. Neslimizin inşasını ihmal etmeden yönetimimizi sürdürmemiz gerekmektedir. Şehirler, ancak böylece geleceğe emin adımlarla taşınacaktır."

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Foto - Bağcılar'da kitapseverlerin büyük buluşması : 5. Kitap Fuarı 15 Temmuz Meydanı'nda kapılarını açtı

"HAKİKATİ KORUMAK İÇİN, HİKAYEYİ EN DOĞRU ŞEKİLDE ANLATMAMIZ GEREKİYOR": Fuarın bu yılki onur konuğu yazar Tarık Tufan ise kendisi için en önemli meselelerden birinin kelimelere ve hikayelere tutunmak olduğunu söyleyerek, "Zeyrek'in yoksul sokaklarında büyüdüm. Geleceğe dair hayal kurmak oldukça zordu. Evimizde bir televizyon yoktu, ben de radyoya kulak verirdim. Radyodan gelen sesle, bir hikayenin ne kadar önemli olduğunu fark etmiştim. Hayal kurmanın nasıl bir mucize olduğunu böylece öğrendim. Kelimelerin ve hikayelerin insanı özgürleştiğini böylece anlamış oldum." dedi. Tufan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatım boyunca bu tutunmayı sürdürmeye gayret ettim. Her hikaye, bize hayatta nerede durmamızı öğretir. Hakikati korumak için, hikayeyi en doğru şekilde anlatmamız gerekiyor. Örneğin bugün büyük bir zulüm altında olan olan Gazze'nin acısını hakikatli bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Kelimelere ve hikayelere birlikte tutunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün bu fuarla birlikte bütün bunları tekrar düşünmemiz gerek."

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Foto - Bağcılar'da kitapseverlerin büyük buluşması : 5. Kitap Fuarı 15 Temmuz Meydanı'nda kapılarını açtı

FUARA 57 YAYINEVİ KATILIYOR: Türkiye'nin en büyük açık hava kitap fuarlarından biri olan fuarda bu yıl 57 yayınevi yer alacak. Kitapseverler fuar boyunca stantları gezerken çok sayıda yazarla söyleşi ve imza etkinliklerinde buluşacak. Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden koleksiyon meraklılarına kadar farklı yaş gruplarına hitap edecek fuarda kitap stantlarının yanı sıra sahaflar da yer alacak. Söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle BKF'26, 10 gün boyunca kitap dünyasının buluşma noktalarından biri olacak. Fuara aralarında Nurullah Genç, Hayati İnanç, Tarık Tufan, Dilek Cesur, Merve Gülcemal ve Erhan Afyoncu gibi isimler de katılacak. Fuar, 11 Ekim'e kadar her gün 10.00-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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