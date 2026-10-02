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Gündem Cemil Tugay ve Mansur yavaş! Bu fotoğraflar tesadüf değil
Gündem

Cemil Tugay ve Mansur yavaş! Bu fotoğraflar tesadüf değil

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Cemil Tugay ve Mansur yavaş! Bu fotoğraflar tesadüf değil

Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde Mansur Yavaş ve Cemil Tugay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la verdikleri fotoğrafları mercek altına aldı. Övür, iki ismin Erdoğan’la yan yana gelmesini siyasette yaşanan arayış ve geçişkenliğin dikkat çekici işaretlerinden biri olarak değerlendirdi.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Meclis'in yeni yasama döneminden siyasi partilerde yaşanan hareketliliğe kadar gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini yazan Övür, “Terörsüz Türkiye”, yeni anayasa tartışmaları ve fon krizinin yeni dönemde siyasetin önemli başlıkları arasında yer aldığını ifade etti.

YAVAŞ VE TUGAY FOTOĞRAFINA DİKKAT ÇEKTİ

Övür'ün yazısında öne çıkardığı nokta ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verdikleri fotoğraflar oldu.

Övür, iki ismin de CHP'li olduğuna dikkat çekerek bu görüntülerin taşıdığı siyasi mesajın göz ardı edilmemesi gerektiğini yazdı.

“BUNDAN DAHA BÜYÜK SİYASİ MESAJ MI OLUR?”

Cemil Tugay'ın Külliye'de Erdoğan'la bir araya gelmesini, Mansur Yavaş'ın daha önce verdiği fotoğrafla birlikte değerlendiren Övür, şu ifadeyi kullandı:

“İki fotoğraf, iki başkan... İkisi de CHP'li ve ikisine de Yeni Parti sahip çıkmak için can attı. Ama onlar gidip Başkan Erdoğan'la fotoğraf verdi. Bundan daha büyük siyasi mesaj mı olur?”

“İNSANLAR BİR ARAYIŞ İÇİNDE”

Övür, siyasette yaşanan parti değişiklikleri ve hareketliliğin yalnızca dosyalar veya siyasi baskılar üzerinden açıklanamayacağı görüşünü dile getirdi.

Siyasette yeni bir arayış yaşandığını yazan Övür, “İnsanlar bir arayış içinde ve umut veren ilkeli bir siyaset bulduklarında oraya koşuyor” değerlendirmesiyle yazısını tamamladı.

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Yorumlar

Hasan

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