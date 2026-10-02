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Gündem Tuzla Belediye başkanı Vahdettin Köşkü’nde Başkan Erdoğan Bingöl'ü kabul etti
Gündem

Tuzla Belediye başkanı Vahdettin Köşkü’nde Başkan Erdoğan Bingöl'ü kabul etti

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Tuzla Belediye başkanı Vahdettin Köşkü’nde Başkan Erdoğan Bingöl'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak da hazır bulundu.

CHP ve İBB ile yaşadığı sorunlar sonrası, Tuzla halkına hizmet etmek amacıyla partisinden istifa eden Bingöl 1 Ağustos 2026’da AK Parti saflarına katılmıştı. 

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