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Yerel Yenikent Merkez Cami'nin kaldırımları yenileniyor
Yerel

Yenikent Merkez Cami'nin kaldırımları yenileniyor

Yeniakit Publisher
2023-09-27 11:57:00 -
Yenikent Merkez Cami'nin kaldırımları yenileniyor

Derince Yenikent Mahallesi Merkez Cami etrafındaki kaldırımlarda yenileme, Toylar köy grup yolunda da onarım çalışmaları yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Yenikent Mahallesi Merkez Cami etrafı mevcut baskı beton tretuvarların yenilenmesi çerçevesinde kırım çalışmalarına başlandı.

Cami etrafındaki 250 metre uzunlukta 550 metrekare yaya kaldırımı yenileniyor. Derince Toylar köy grup yolunda yol bakım timi tarafından onarım çalışmaları yapıldı. Derince’de birçok köye ulaşımın sağlandığı Toylar köy grup yolunda deformasyona uğrayan kısımlar da bakım ve onarımdan geçirildi.

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