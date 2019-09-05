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Yenikapı'daki 'Lüks makam aracı' manipülasyonu ellerinde patladı

31 Mart seçimleri öncesinde ve sonrasında İstanbul'da binlerce lüks makam aracı olduğunu iddia eden ancak bu iddiasını bir türlü ispatlayamayan İmamoğlu ve CHP güruhu şimdi de yeni bir algı operasyonuna başladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:46
Yenikapı'daki 'Lüks makam aracı' manipülasyonu ellerinde patladı

İstanbul'da göreve gelmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen 'İBB çalışanlarının her birinin süper lüks makam araçları var' iddiasını doğrulayacak bir kanıt bulamayan CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu yeni algı operasyonuna başladı. CHP'li başkan Son çare olarak İBB'de vatandaşlara hizmet için kullanılan ve aralarında zabıta araçlarının, aşevlerine yemek taşıyan kamyonetlerin, dondurucu olarak kullanılan kamyonların da bulunduğu araçları Yenikapı'ya toplattırıp 'İşte lüks makam araçları' diye yutturmaya çalıştı. 

İstanbul'da binlerce lüks makam aracı olduğunu ve hatta bir kişiye 3 tane makam aracı düştüğünü söyleyen İmamoğlu'nun Yenikapı'ya toplattırdığı araçların içerisinde bahsi geçen lüks araçlardan eser yok. 

LOGOLARI SÖKTÜLER

İmamoğlu, kamuoyundan ve parti içinden gelen tepkileri bertaraf etmek ve iddiasını ispatlamak için kontrolünde bulunan tüm şirketlere talimat verdi.

Çoğu belediye şirketlerine ait olan ve belediyenin arazide hizmet aracı olarak kullandığı bu araçların üzerlerindeki şirket logoları da tek tek sökülerek Yenikapı'ya getirildi.

İmamoğlu'nun Yenikapı'ya çektirdiği 'lüks' makam araçları

YENİKAPI ŞOVU İÇİN BELEDİYELERE TALİMAT VERMİŞ

Hizmet etmesi için seçilen ancak aylar geçmesine karşın tek bir icraatı olmayan İmamoğlu, algı operasyonlarıyla vatandaşların gözünü boyamamaya çalışıyor. İmamoğlu'nun Yenikapı'da sergilediği araç şovu için Belediyelere talimat verdiği ortaya çıktı. 

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun yaratmaya çalıştığı algıyı gözler önüne serdi. 

İBB'nin vatandaşa hizmet götürdüğü araçlar (Sözde makam aracı)

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun yalan iddialarını ispatlama hırsıyla her birimden belli sayıda araç istediğini açıkladı ve ekledi: 

Hatırlarsanız seçim kampanyası sürecinde 1717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam aracı bulamayınca şimdi de sahadaki arazideki hizmet araçlarını getirtmeye karar vermiş. Bunların hepsi arazide kullanılan hizmet araçları.

Aldığım bilgilere göre her birimde sen 3 araç göndereceksin diye talimat verilmiş. Evde bakım, sosyal hizmet dahil arazideki araçları toplamışlar. Salı gününe kadar da devam edecekmiş! Şu andaki durum şu ortaya attıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar.

ŞOV UĞRUNA HİZMETLER DURDU

Göksu ayrıca, "Bir taraftan insanları ekmeğinden ediyorsunuz, bir taraftan her köşesinde bu şehrin bir yeni siyasi şov uğruna hizmeti durduruyorsunuz. Dağ fare doğurmuştur. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hak ve hakikatler mutlaka ortaya çıkar.

Bu araçlar söylediğimiz gibi zabıtanın, sosyal hizmetlerin, evde bakım hizmetlerinin vs. kullandığı hizmet araçlarıdır. 1717 makam aracından da söz ettiler aylarca. hani 1717 makam aracı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Yenikapı'ya getirilen hizmet araçları

SİZ MİLLETİ KÖR MÜ ZANNEDİYORSUNUZ ?

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, İstanbul'da gerçekleştirilen trajikomik algı operasyonuna  "Bırakın bu yalanı dolanı! Siyasetin bir ahlakı olur. İBB’nin hizmet araçlarını bir alana çekip “makam saltanatı” diye algı operasyonu yapıyorsunuz! Siz milleti kör mü zannediyorsunuz? Kamyonetler, Clio araçlar nasıl makam aracıymış? İş yapamayınca algı operasyonu yapıyorlar! " sözleriyle çok sert tepki gösterdi.

İBB kullanılan hizmet araçları

EURONEWS VE HALK TV'DEN KİRLİ ALGI

İBB'de CHP'li Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Yenikapı skandalına Euronews isimli sözde uluslararası haber ajansı, ve Halk TV, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyen araçların görüntüsünü, CHP'li İmamoğlu'nun Yenikapı'da sergileyeceği lüks makam araçları olarak yayınladı.

Euronews ve Halk TV Kapıkule sınır kapısı otoparkı fotoğrafını #Yenikapı'da çekilmiş gibi servis edip İmamoğlu'nun siyasi şovuna dijital manipülasyon desteği veriyor.

SÖZ KONUSU FOTOĞRAFIN ORJİNAL HALİ

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:46
  1. Muş
  2. İstanbul
  3. Makam Aracı
  4. hizmet aracı
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. GÜNCEL Haberleri

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