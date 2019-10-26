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Yenidoğan bebek nasıl yıkanır? Yenidoğan bebek yıkama teknikleri

Büyük bir heyecanla beklediğiniz bebeğinizi kucağınıza aldığınızda onun bir yerini incitmekten öyle korkarız ki yıkama işlemini çok dikkatli bir şekilde yapmaya özen gösteririz. Küçük bebeğiniz artık dünyaya gelmiştir ve ebeveynler olarak beslenme, giydirme, banyo yaptırma gibi tüm sorumluklar başlamıştır. Annelerin en korktuğu şeylerden biri bebeklerini banyo yaptırma işlemidir. Peki yenidoğan bebek nasıl yıkanır? Bebek hangi sıklıkta yıkanmalı? İşte yenidoğan bebek yıkama teknikleri...

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:56
Yenidoğan bebek nasıl yıkanır? Yenidoğan bebek yıkama teknikleri

Büyük bir heyecanla beklediğiniz bebeğinizi kucağınıza aldığınızda onun bir yerini incitmekten öyle korkarız ki yıkama işlemini çok dikkatli bir şekilde yapmaya özen gösteririz. Küçük bebeğiniz artık dünyaya gelmiştir ve ebeveynler olarak beslenme, giydirme, banyo yaptırma gibi tüm sorumluklar başlamıştır. Annelerin en korktuğu şeylerden biri bebeklerini banyo yaptırma işlemidir. Peki yenidoğan bebek nasıl yıkanır? Bebek hangi sıklıkta yıkanmalı? İşte yenidoğan bebek yıkama teknikleri...

Bebek banyosu öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

Yeni doğan bebeğinizi yıkamadan önce kullanacağınız kıyafetleri önceden hazırlamanız gerekir. Bebek için kullandığımız şampuan, sabun ve yumuşak bir lifi önceden hazırlayarak bebeğimizin hassas cildine göre ısısını ayarlayarak banyo suyumuzu hazırlamalıyız. Oda sıcaklığıda bebeği üşütmememiz adına oldukça önemlidir. Tüm bu hazırlık aşamasını tamamladıktan sonra bebeğimizin banyosunu yaptırabiliriz.

Yenidoğan bebek nasıl yıkanır?

Bebeğimizi küvete ilk ayaklarını sokun ve tek kolunuzun üzerine yatırın. Bu esnada başını dikkatli tutmaya özen gösterin. Tek elinizle tüm banyo süresince, başı, boynu ve sırtından bebeğinizi destekleyin. Daha sonra bebeğiniz için kullandığınız göz yakmayan sabun ile vücudunu yumuşak hareketlerle sabunlayıp durulayınız. Kafasını şampuanlarken kolunuzun üzerine bebeğinizi ters çevirip şampuanladıktan sonra dikkatli bir şekilde durulayınız ve başına su dökerken kulaklarını eğmeyi unutmayınız. Son olarak bebeğinizi üşütmeden havlusuna sarıp kıyafetlerini giydirebilirsiniz. İlk zamanlarda zorlanacağınız bebek yıkama işlemi zamanla cok pratik olacaktır.

Bebek hangi sıklıkta yıkanmalı?

Bebeğinizi özellikle yaz aylarında göbek bağı düştükten sonra her gün yıkayabilirsiniz. Yeni doğan bebeğinizi yıkamaktan korkmayın ilk aşama hazırlık ve bebeğinizi banyo yaptırırken sağlam tutuşunuz ile herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Bebek gelişimi çok hızlı bir süreçtir. ilk haftalar banyo yaptırmakta zorlanırken bebek büyüyüp geliştikçe bu işlem sizin için çok kolaylaşacaktır.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:56
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