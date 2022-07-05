Yenidoğan bebek kilo alımı: Yeni doğan bebek kaç kilo olmalı? Kilo alımı için ne yapılmalı?

Kilo Eşittir Sağlık mı?

Bu yüzden annelerin bebekleri için sürekli beslenme konusunda endişelendiği görülmektedir. Yenidoğan için ilk 6 ay kilo alımı takip edilmeli ve gelişimi izlenmelidir. Bebeğin kilo alamaması ya da yavaş kilo alması farklı sebeplerden dolayı değişim göstermektedir.

Genetik faktörler ve sağlık sorunları bunda etkili olabilir. Annenin ya da babanın kilosunun az olması gibi genetik faktörler bebeğin kilo alma sıklığını veya süresini değiştirmektedir. Bunun haricinde yeterli beslenememe, bebeğin mide-bağırsak sorunları, yarık damak gibi tıbbi sorunlar ve enfeksiyonel sorunlar kilo alımını etkileyen durumlardır. Bu durumlarda doktora gidilmeli ve gerekli tedavin yapılması gerekmektedir.

Bu durumlar haricinde, Türk annelerinde kilo alamayan her bebek sağlıksızdır ve özellikle yeterli beslenemiyordur gibi bir ön yargı mevcuttur. Bununla beraber annelerin üzerinde fazladan bir baskı oluşmaktadır.

Bebeklerin Kilo Gelişimi

Bebeğin ilk 6 ay da 600 gram ile 1000 gram arasında kilo alması beklenmektedir sonrasında ise bebeğin büyümesi ilk 6 aya göre yavaşlar. Bu durumda bebeğin aylık 400 gram ya da 600 gram alması beklenir. Boy ve kilo oranına bakılarak yeterli beslenip beslenmediği anlaşılabilir. Zayıf olarak nitelendirilen bebeğin illa yetersiz beslendiği ya da bakımsız kaldığı anlamı taşımaz. Anneler arasında geçen “bebeğin kaç kilo aldı?”, “ neden bu kadar zayıf?” gibi sorular bebeklerin kıyaslanmasına neden olmaktadır.

Hatta bebek eğer zayıfsa anne yetersiz görülmekte ve iyi bakamıyor gibi ifadeler kullanılmaktadır. Özellikle anne sütünün yetersiz geldiği düşünülmektedir ve bunun için süt yapan ya da arttıran gıdalar anneye çevresi tarafından tavsiye edilir.

Sütün yağlı olup çocuğun kilo alması hedeflenir. Hatta anneye ya da anne adayına belirli bir rejim listesi çıkarılarak sütün arttırılması hedeflenmektedir. Eğer anne sütünü yetersiz görüyorlarsa erken dönemde ek gıda takviyesine başlıyorlar. Bu sorunun altında da bebek kilo alamıyor demek ki aç kalıyor düşüncesi yer almaktadır. Bebeğin aç kaldığını düşünülmesi annenin kendini “iyi anne” olarak görmesini etkiliyor ve yetememe sendromunu yaşamasına neden oluyor. Yetememe sendromunun altında annenin mükemmeliyetçi bakış açısının yattığını söyleyebiliriz çünkü tombul bebeğe sahip olmak bir nevi bebek bakımında mükemmel olmayı simgeliyor.

Yenidoğan bebek kilo alımı: Bebeğin kilosu, anne sütünün yeterli olup olmadığını gösterir. Yaklaşık bir hafta içinde anne sütü artınca bebek günde 25-30 gram, haftada 200 gram alırsa, bu anne sütünün yettiğini gösterir. İlk üç ayda iyi beslenen bebekler ay başına ortalama 800-1000 gram alır.

Kilo alımı için ne yapılmalı?

Sağlıklı kilo almak için bu önerilere kulak verin

Güne 1 su bardağı veya 1 çay bardağı kadar sade kefir ile başlayın.

Kahvaltı yapmayı ihmal etmeyin.

Öğle ve akşam ana öğünlerini mutlaka yapın.

Günlük protein miktarınızı tamamlamaya özen gösterin.

Karbonhidrat tüketirken rafine olanları değil kompleks olanları seçin.

Bebeklerde Kilo Alımı Nasıl Olur, Neden Durur? Yeni doğan bebekler haftada kaç gram alır?

Bebeklerde kilo alımı dikkatle gözlenmektedir. Yeni doğan bebeğin kilosu normal doğum haftası ya da erken doğum sürecine göre değerlendirilir. Eğer bebek 40 haftasını tamamladıktan sonra doğmuş ise 3kg- 3,600kg aralığında, boyunun 48-52 cm olması normal kabul edilmektedir. Yine bebeğin doğumdan sonra %6 kilo kaybetmesi de normal karşılanmaktadır.

Bebekte kaybedilen kilonun 180gr ile 300 gr aralığında olması doğaldır. Doğumdan hemen sonra görülen kilo kaybını doğumun 10. Gününe kadar tekrar alması beklenmektedir. Bebek her doktora götürüldüğünde boy ve kilo ölçümü yapılarak gelişimi değerlendirilmektedir. Her bebek kendi doğum kilosu üzerinden değerlendirilerek gelişimi takip edilmektedir. İlk altı aya kadar bebekler kilo almaya devam eder, altı aydan sonra kilo alımı yavaşlamaktadır.

Bebeklerde Kilo Alımı Nasıl Olur, Neden Durur?

Bebeklerde kilo alımı dikkatle gözlenmektedir. Yeni doğan bebeğin kilosu normal doğum haftası ya da erken doğum sürecine göre değerlendirilir. Eğer bebek 40 haftasını tamamladıktan sonra doğmuş ise 3kg- 3,600kg aralığında, boyunun 48-52 cm olması normal kabul edilmektedir. Yine bebeğin doğumdan sonra %6 kilo kaybetmesi de normal karşılanmaktadır.Bebekte kaybedilen kilonun 180gr ile 300 gr aralığında olması doğaldır. Doğumdan hemen sonra görülen kilo kaybını doğumun 10. Gününe kadar tekrar alması beklenmektedir. Bebek her doktora götürüldüğünde boy ve kilo ölçümü yapılarak gelişimi değerlendirilmektedir. Her bebek kendi doğum kilosu üzerinden değerlendirilerek gelişimi takip edilmektedir. İlk altı aya kadar bebekler kilo almaya devam eder, altı aydan sonra kilo alımı yavaşlamaktadır.