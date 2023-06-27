Yeniden Yunanistan Başbakanı olan Kiryakos Miçotakis yemin etti! Laikliğe hiçbir şey olmadı
Son dört yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis, dünkü seçim sonuçlarının ardından bir kez daha Başbakanlık görevine geldi. Bugün ise yemin töreni düzenlendi. Miçotakis’in incil üzerine yemin etmesi üzerine Yunanistan’da ‘bu laikliğe aykırıdır’ gibi sesler çıkmadı. Aynı olay Türkiye’de olsaydı ve Kuran- Kerim üzerine yemin edilseydi başta CHP’liler olmak üzere sokaklara dökülür “Laiklik elden gitti’ sloganları atılırdı.
Yunanistan'da dün bir kez daha seçim heyecanı yaşandı.
21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde oy çoğunluğu sağlanmadı.
Bunun üzerine 25 Haziran'da ikinci kez sandığa gidilmesine karar verildi ve sandıklar yeniden kuruldu.
Ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi.
Seçimin galibi Miçotakis'in partisi oldu
Sandıklardan çıkan sonuçlar, son 4 yıldır tek başına iktidarda olan eski Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi'ni birinci yaptı.
Katılımın yaklaşık yüzde 53 olduğu seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Yeni Demokrasi tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısını aştı.
İncil üzerine yemin etti
Bunun üzerine parti lideri Kiryakos Miçotakis, bir kez daha göreve geldi.
Bugün de Başbakanlık görevi için yemin töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun huzurunda yemin eden Miçotakis, bir aylık aradan sonra tekrar Başbakan oldu.
Yeni kabine açıklanacak
Cumhurbaşkanlığında yapılan yemin törenine, Miçotakis'in eşi, çocukları ve aralarında eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin de bulunduğu kardeşleri katıldı.
Törenin ardından Başbakanlığa geçen Miçotakis, burada görevi geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas'tan devraldı.
Yeni kabinenin ise saat 17.00'de açıklanması öngörülüyor.
Yüzde 40,55 oy aldı
Dünkü genel seçimlerde, Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,55 oy alarak 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazanmıştı.