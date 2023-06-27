  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2023 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte il il namaz vakitleri

Biden'dan Wagner açıklaması: Biz yapmadık

Kutsal topraklarda duygulandıran görüntü

CHP'li vekilden tepki çeken LGBT mesajı: Sayımızın cesaretle artması...

Fatih Portakal canlı yayında Sözcü TV çalışanını azarladı

HalkTV’den tarihi ahlaksızlık! Uyduruk dilekçe ile İsveç'e sahip çıktılar...

İşte Batı'nın Afrika politikası: Aç ve fakir bırakmak için her şeyi yapmalıyız! Bu refahımız için şart

Acaba kimden korkuyor? Ahmet Şık özür üstüne özür diliyor!

Başarısız darbe girişimlerinde hep aynı savunma: Hükümeti devirme amacımız yoktu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan rekor kırıldı Kılıçdaroğlu'nun 19 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
Gündem Yeniden Yunanistan Başbakanı olan Kiryakos Miçotakis yemin etti! Laikliğe hiçbir şey olmadı
Gündem

Yeniden Yunanistan Başbakanı olan Kiryakos Miçotakis yemin etti! Laikliğe hiçbir şey olmadı

Yeniakit Publisher
2023-06-27 09:14:00 -
Yeniden Yunanistan Başbakanı olan Kiryakos Miçotakis yemin etti! Laikliğe hiçbir şey olmadı

Son dört yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis, dünkü seçim sonuçlarının ardından bir kez daha Başbakanlık görevine geldi. Bugün ise yemin töreni düzenlendi. Miçotakis’in incil üzerine yemin etmesi üzerine Yunanistan’da ‘bu laikliğe aykırıdır’ gibi sesler çıkmadı. Aynı olay Türkiye’de olsaydı ve Kuran- Kerim üzerine yemin edilseydi başta CHP’liler olmak üzere sokaklara dökülür “Laiklik elden gitti’ sloganları atılırdı.

Yunanistan'da dün bir kez daha seçim heyecanı yaşandı.

21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde oy çoğunluğu sağlanmadı.

Bunun üzerine 25 Haziran'da ikinci kez sandığa gidilmesine karar verildi ve sandıklar yeniden kuruldu.

Ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçimin galibi Miçotakis'in partisi oldu

Sandıklardan çıkan sonuçlar, son 4 yıldır tek başına iktidarda olan eski Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi'ni birinci yaptı.

Katılımın yaklaşık yüzde 53 olduğu seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Yeni Demokrasi tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısını aştı.

İncil üzerine yemin etti

Bunun üzerine parti lideri Kiryakos Miçotakis, bir kez daha göreve geldi.

Bugün de Başbakanlık görevi için yemin töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun huzurunda yemin eden Miçotakis, bir aylık aradan sonra tekrar Başbakan oldu.

 

Yeni kabine açıklanacak

Cumhurbaşkanlığında yapılan yemin törenine, Miçotakis'in eşi, çocukları ve aralarında eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin de bulunduğu kardeşleri katıldı.

Törenin ardından Başbakanlığa geçen Miçotakis, burada görevi geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas'tan devraldı.

Yeni kabinenin ise saat 17.00'de açıklanması öngörülüyor.

Yüzde 40,55 oy aldı

Dünkü genel seçimlerde, Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,55 oy alarak 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazanmıştı.

Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: Hedefim...
Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: Hedefim...

Dünya

Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: Hedefim...

Miçotakis, Çipras'a fark attı
Miçotakis, Çipras'a fark attı

Dünya

Miçotakis, Çipras'a fark attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e telefon

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e telefon

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KEMALİST

TAMAMDA, YEMİN DEDİĞİNİZ ŞEY ,DİNE YADA KUR'AN-A KARŞI REFERANSLA YAPILIYOR; AMA BELKİ İNSANLAR ,İNANMIYOR? YADA BAŞKA DİN MENSUPLARI VARSA BUDA TABİ KİŞİYİ MANEVİ ANLAMDA İFŞAYA SEBEBİYET VERMEKTEDİR .BUNU İSTERSE YAPMAZDI KRİAKOS MİÇOTAKİS HALKINA SHOW YAPMAKTA...YOKSA ZATEN YEMİNLER EN BAŞTA DİN,ONUR VE ŞEREF VE HALSİYET ÜZERİNE EDİLİR...!(UNUTMAYLIMKİ OBAMA BİLE BUNA ZORLANMAK İSTEMİŞTİR BİR KAÇ KEZ TEKRARLATILMIŞTIR.BUDA MÜSLÜMANMI?TARTIŞMALARINA SEBEBİYET VERMİŞTİRR...

Okur

Laikliği bu milletin başına bela ettiler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23