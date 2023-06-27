Yeniden Yunanistan Başbakanı olan Kiryakos Miçotakis yemin etti! Laikliğe hiçbir şey olmadı

Yunanistan'da dün bir kez daha seçim heyecanı yaşandı.

21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde oy çoğunluğu sağlanmadı.

Bunun üzerine 25 Haziran'da ikinci kez sandığa gidilmesine karar verildi ve sandıklar yeniden kuruldu.

Ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi.



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Seçimin galibi Miçotakis'in partisi oldu

Sandıklardan çıkan sonuçlar, son 4 yıldır tek başına iktidarda olan eski Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi'ni birinci yaptı.

Katılımın yaklaşık yüzde 53 olduğu seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Yeni Demokrasi tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısını aştı.

İncil üzerine yemin etti

Bunun üzerine parti lideri Kiryakos Miçotakis, bir kez daha göreve geldi.

Bugün de Başbakanlık görevi için yemin töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun huzurunda yemin eden Miçotakis, bir aylık aradan sonra tekrar Başbakan oldu.

Yeni kabine açıklanacak

Cumhurbaşkanlığında yapılan yemin törenine, Miçotakis'in eşi, çocukları ve aralarında eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin de bulunduğu kardeşleri katıldı.

Törenin ardından Başbakanlığa geçen Miçotakis, burada görevi geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas'tan devraldı.

Yeni kabinenin ise saat 17.00'de açıklanması öngörülüyor.

Yüzde 40,55 oy aldı

Dünkü genel seçimlerde, Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,55 oy alarak 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazanmıştı.