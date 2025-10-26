  • İSTANBUL
Yeniden tutuklanma talebi CHP’yi rahatsız etti. Özgür Özel Kaos Siyasetini Bırakmıyor!

Yeniden tutuklanma talebi CHP’yi rahatsız etti. Özgür Özel Kaos Siyasetini Bırakmıyor!

Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın, ‘casusluk’ soruşturması kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Adalet Sarayı’na gelmek için yola çıktığı öğrenildi. Kaos siyasetinden vazgeçmeyen Özel’in, provokatörleri harekete geçirdiği belirtiliyor.

Casusluk ve yolsuzluk iddialarının hamisi olarak değerlendirilen emanetçi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargıya baskı kurmak amacıyla bu gece yeniden Adalet Sarayı önünde olacağını duyurarak provokatörleri toplama çağrısı yaptı.

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, ‘casusluk’ soruşturması kapsamında verdiği ifade doğrultusunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi CHP yönetimini paniğe sevk etti.

 

İmamoğlu’nun “casusluk” suçlamasıyla tekrar hakim karşısına çıkması Özgür Özel’i rahatsız etti. Özel’in, İstanbul Adalet Sarayı önünde provokatörlerle birlikte eylem gerçekleştirmesi bekleniyor.

Karanlık İlişkiler Ağı Hüseyin Gün ve Casusluk Soruşturması

Karanlık İlişkiler Ağı Hüseyin Gün ve Casusluk Soruşturması

Adliyeye getirildi! Yolsuzluktan yatan Ekrem’e casusluk sorgusu

Adliyeye getirildi! Yolsuzluktan yatan Ekrem’e casusluk sorgusu

İmamoğlu'nun 'casusluk' soruşturmasında itirafçı Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı: En derinlere ulaşıp bilgileri İmamoğlu’na veriyorduk

İmamoğlu'nun 'casusluk' soruşturmasında itirafçı Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı: En derinlere ulaşıp bilgileri İmamoğlu’na veriyorduk

İmamoğlu casusluk soruşturmasında ifade verdi! O fotoğrafı hatırlayamadı

İmamoğlu casusluk soruşturmasında ifade verdi! O fotoğrafı hatırlayamadı

Yorumlar

Adaletten kaçış yok

Eninde sonunda sende Silivriye gideceksin hemde Ekremin itiraflarıyla.

A.Ozdemir

Casusluk ispatlanırsa , İmamoğlu’na vatan hainliği cezası verilmelidir.
Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi
Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi

CHP'li İbrahim Kahraman’ın hem seçimde aday olması hem de başkanlık yaparak seçim sürecini taraflı yönetmesi nedeniyle iptal edilerek yenile..
Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…
Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…

Yaptığı orijinal haberlerle muhalifleri sarsan Tamar Tanrıyar bu günkü videosunda da önemli konuları gündemine aldı. Videoda İmamoğlu ve Yan..
"Tarihi açıklama yapacağız" demişlerdi... PKK'dan beklenen bildiri geldi! "Türkiye'den çekiliyoruz"
"Tarihi açıklama yapacağız" demişlerdi... PKK'dan beklenen bildiri geldi! "Türkiye'den çekiliyoruz"

Terör örgütü PKK, dün "pazar günü tarihi açıklama yapacağız" demişti. Bugün örgütten yapılan açıklamada, "Tüm güçlerimizle Türkiye'den çekil..
