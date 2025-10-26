Yeniden tutuklanma talebi CHP’yi rahatsız etti. Özgür Özel Kaos Siyasetini Bırakmıyor!
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın, ‘casusluk’ soruşturması kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Adalet Sarayı’na gelmek için yola çıktığı öğrenildi. Kaos siyasetinden vazgeçmeyen Özel’in, provokatörleri harekete geçirdiği belirtiliyor.
Casusluk ve yolsuzluk iddialarının hamisi olarak değerlendirilen emanetçi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargıya baskı kurmak amacıyla bu gece yeniden Adalet Sarayı önünde olacağını duyurarak provokatörleri toplama çağrısı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, ‘casusluk’ soruşturması kapsamında verdiği ifade doğrultusunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi CHP yönetimini paniğe sevk etti.
İmamoğlu’nun “casusluk” suçlamasıyla tekrar hakim karşısına çıkması Özgür Özel’i rahatsız etti. Özel’in, İstanbul Adalet Sarayı önünde provokatörlerle birlikte eylem gerçekleştirmesi bekleniyor.
