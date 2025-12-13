Faşist Wilders’ten Sığınmacı Karşıtı Gövde Gösterisi
Hollanda’da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, sığınmacı merkezlerine karşı başlattığı kampanya kapsamında Papendrecht kentini ziyaret etti. Ziyaret, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.
Hollanda’da İslam ve göç karşıtı söylemleriyle bilinen aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, ülke genelinde sürdürdüğü sığınmacı karşıtı kampanya çerçevesinde Papendrecht’te temaslarda bulundu.
Öğle saatlerinde kente gelen Wilders, De Meent alışveriş alanı üzerinden, mülteci barınma merkezi olarak planlanan eski Rabobank binasına doğru yürüdü. Ziyaret boyunca bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Wilders güvenlik bariyerleri arkasında ilerledi.
Basın mensuplarına yalnızca kısa süreli fotoğraf çekimi izni veren Wilders, herhangi bir açıklama yapmadan bölgeden ayrıldı. Ziyaret, çevrede toplanan kalabalık nedeniyle kentte hareketliliğe yol açtı.
Sığınmacı merkezlerine karşı yürüttüğü sert kampanyayla kamuoyunda sık sık gündeme gelen Wilders’in bu ziyareti, ülkede göç politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.