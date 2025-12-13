  • İSTANBUL
Gündem CHP bu kuyruk senin eserin! İzmir çöp kokusundan geçilmeyince millet kozmetik kuyruğunda sabahladı
Gündem

CHP bu kuyruk senin eserin! İzmir çöp kokusundan geçilmeyince millet kozmetik kuyruğunda sabahladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP bu kuyruk senin eserin! İzmir çöp kokusundan geçilmeyince millet kozmetik kuyruğunda sabahladı

İzmir Konak'ta gece saatlerinden itibaren oluşan kozmetik kuyruğu, kentte haftalardır süren çöp ve koku tartışmalarının gölgesinde gündem oldu.

İzmir’de çöp yığınları ve ağır koku şikayetleri tartışılırken Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bambaşka bir manzara ortaya çıktı.

 

Soğuk havaya aldırış etmediler

Bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası, gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklara neden oldu. Soğuk havaya rağmen battaniyeler ve kamp sandalyeleriyle sabaha kadar bekleyen vatandaşlar, görenleri şaşkına çevirdi.

 

Kamp sandalyeleriyle sıraya girdiler

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası nedeniyle gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sabah açılacak mağaza için battaniyelerle ve kamp sandalyeleriyle sıraya girdi.

 

Görenler şaşırıp kaldı

Gece geç saatlerde başlayan indirim kuyruğunda bazı vatandaşların çarşı ortasında kamp sandalyelerine oturarak sabahladığı görüldü. Mağazanın önünde oluşan ilginç görüntüler cep telefonu kameraları ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. O anları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

 

Sabah saatlerinde mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık daha da artarken, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

