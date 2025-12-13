“İroni” Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar

Habertürk’te yaşanan yönetim krizi, eski bir video üzerinden yeni bir güç mücadelesini gözler önüne serdi. Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından, kanalın Genel Yayın Yönetmenliği koltuğu için Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın adı kulislerde dolaşırken, Çakır’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde “Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır” dediği görüntüler yeniden servis edildi.

Söz konusu videonun, Mehmet Akif Ersoy tarafından çekildiği ve bugün özellikle dolaşıma sokulduğu iddia edilirken, Fevzi Çakır cephesinden dikkat çekici bir savunma geldi. Çakır, görüntülerin “ironik bir seçim değerlendirmesi” olduğunu öne sürerek, bunun bilinçli bir algı operasyonunun parçası olduğunu iddia etti.

Fevzi Çakır açıklamasında, videonun çok sayıda gazetecinin bulunduğu bir ortamda çekildiğini belirterek, “Bu bir siyasi gözlemdir, temenni değildir” dediğini hatırlattı. Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy’un Ankara’daki “dezenformasyoncu–manipülatör” olarak nitelendirdiği bazı isimlerle birlikte, bu videoyu 1,5 yıl boyunca kapı kapı dolaştırdığını öne sürdü. Çakır’a göre amaç netti: Habertürk GYY koltuğunu ele geçirmek.

Ancak tartışmanın karşı cephesi bambaşka bir noktaya işaret ediyor. Eleştirilerde, Çakır’ın o gün videoda son derece rahat ve keyifli bir üslupla Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacağını anlattığı, bugün ise aynı sözleri “ironi” diye nitelendirerek geriye dönük bir temize çekme çabasına girdiği vurgulanıyor. O günün siyasi atmosferinde CHP çevrelerinde yaygın olan “ilk turda kazanıyoruz” algısının, çakma anketlerle beslendiği ve Çakır’ın da bu iklimden etkilendiği dile getiriliyor.

Üstelik Fevzi Çakır’ın savunmasında kullandığı örnekler de eleştirilerin hedefinde. Çakır, geçmişte Ekrem İmamoğlu için dile getirdiği “800 bin farkla kazanır” tahminini, Kılıçdaroğlu öngörüsüne dayanak göstermeye çalışırken, kulislerde bu durum “şecaat arz ederken merdi kıpti usulü” şeklinde yorumlandı.

TMSF GÖLGESİNDE YENİ DÖNEM Mİ?

Yıllarca “merkezde duran ama en etkili muhalif kanallardan biri” olarak anılan Habertürk’ün, bugün TMSF yönetiminde olduğu hatırlatılırken, böylesi bir geçmişe sahip bir ismin kanalın başına getirilip getirilmeyeceği ise büyük soru işareti.

Taraflar birbirini “algı”, “dezenformasyon” ve “hesaplaşma” ile suçlarken, tek gerçek şu ki; eski bir video, Habertürk’ün geleceğini belirleyecek kadar kritik bir koz haline gelmiş durumda. Tartışma büyürken, kamuoyu da şu sorunun cevabını bekliyor:

Bu video gerçekten bir “ironi” miydi, yoksa bugün şartlar değiştiği için mi öyle gösterilmeye çalışılıyor?