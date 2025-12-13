  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Altın fiyatları uluslararası piyaslarda yine atağa geçti!

Acemi Genel Başkan! Ağıralioğlu Trabzon’u alacağım derken Rize’den oldu

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

Bolu’da Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan Arabistan’dan “Huzur Buldum mesajı” attı

Rusya, Odesa’da Türk yük gemisini vurdu

Haydarpaşa'da bale mi! Yok artık

Çin’den Küresel Çelik Piyasasını Sarsacak Karar! İhracata Kısıtlama Geliyor!

ASELSAN tarafından geliştirildi, Ankara'da hizmete sundu: 3,5 milyar dolarlık sipariş aldı

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

Gençler Arasında Yeni Akım: ‘Ben Yılbaşı Kutlamıyorum, Çünkü Müslümanım!
Gündem Türkiye'den büyük operasyon
Gündem

Türkiye'den büyük operasyon

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'den büyük operasyon

Terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir’de düzenlene uyuşturucu operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Operasyonlar sonucunda toplamda 6 Milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul ve İzmir’de polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

 

 

İstanbul’da İEM Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce Esenler ilçesinde yapılan operasyonda; 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap, 145,5 kg katkı maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu ise Buca ilçesinde yapılan operasyonda 3 milyon 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı ve şüphelilerin tamamı tutuklandı."

Bakan Yerlikaya, mücadelelerinin, uyuşturucudan, başta gençlerin olmak üzere tüm vatandaşları korumak olduğunun altını çizdi.

Yerlikaya’dan operasyon tablosu! Uyuşturucuya darbe üstüne darbe
Yerlikaya’dan operasyon tablosu! Uyuşturucuya darbe üstüne darbe

Gündem

Yerlikaya’dan operasyon tablosu! Uyuşturucuya darbe üstüne darbe

Samsun’da perde aralandı! Yasa dışı bahis operasyonunda kritik gelişme
Samsun’da perde aralandı! Yasa dışı bahis operasyonunda kritik gelişme

Yerel

Samsun’da perde aralandı! Yasa dışı bahis operasyonunda kritik gelişme

İstanbul’da suç örgütlerine darbe! Operasyonda 10 kişi yakalandı
İstanbul’da suç örgütlerine darbe! Operasyonda 10 kişi yakalandı

Yerel

İstanbul’da suç örgütlerine darbe! Operasyonda 10 kişi yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt
Sosyal Medya

Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt

Bir içerik üreticisinin sosyal medyada dile getirdiği ifadeler, kamuoyunda özellikle Kürtler üzerinden yeni bir tartışmayı beraberinde getir..
Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu
Dünya

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

Güllü'nün şüpheli ölümüne dair soruşturma devam ederken Güllü'nün arkadaşı olan Çiğdem Turan'ın olağan olmayan peş peşe söylediği o sözler g..
Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'
Gündem

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturmasında gelişmeler yaşanırken CHP'li belediyeler "İzmir, merke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23