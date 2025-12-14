  • İSTANBUL
Milyarderlerin uzaya kaçış planı deşifre oldu!

Milyarderlerin uzaya kaçış planı deşifre oldu!

Elon Musk ve Jeff Bezos gibi milyarder girişimcilerin dev projeleri, insanları uzaya taşımayı sadece bilim kurgu değil, teknolojik ve politik bir hedef haline getirdi. Ancak bu iki uzay vizyoneri arasında belirgin farklar bulunuyor: Musk gözünü Mars’a dikerken, Bezos Dünya’ya yakın yörüngelerde dev uzay kolonileri inşa etmeyi hedefliyor. Elon Musk uzun süredir Mars’a odaklandığını ve kırmızı gezegende geniş bir yerleşim kurulmasını hedeflediğini açıkça ifade ediyor.

SpaceX’i 2002’de kurduğundan beri şirketin misyonunu, Mars’ta kendi kendine yeten bir şehir kurmak olarak tanımladı. Bu vizyon kapsamında önce robot kervanları, ardından insanların kapalı habitatlarda yaşadığı konvoylar gönderilmesi öngörülüyor; örneğin Arcadia bölgesi gibi, koloniyi sürdürecek suyun gezegen yüzeyinin altında bir metre bile bulunabileceği alanlar hedefleniyor. Musk ayrıca bir gün Mars’ı daha Dünya benzeri hale getirmek için gazları atmosfere pompalayarak sıcaklıkları yükseltmek ve su döngüsü oluşturmak gibi fikirler içeren bir süreç olan terraforming üzerinde düşünmek istediğini söyledi. Ancak bilim insanları bunun fiziksel olarak mümkün olup olmadığı konusunda hemfikir değiller.

Mars’a Karşı Dünya Yörüngesi: Jeff Bezos Blue Origin’i 2000 yılında kuran Jeff Bezos ise insanların başka bir gezegende yerleşmesine gerek olmadığını düşünüyor ve bunu “gezegen şovenizmi” olarak adlandırıyor. Bezos’un vizyonu, devasa yörüngesel uzay istasyonlarında yaşamak: Dünya yakınında dönen, simüle edilmiş yerçekimine sahip istasyonlar. 2019’da bu fikir kapsamında “O’Neill kolonileri” olarak adlandırılan yapılarda her birinin 1 milyon kişiyi barındırabileceğini söyledi. Bezos’a göre bu koloniler, Ay’dan çıkarılacak donmuş su gibi kaynaklarla desteklenmeli. Blue Origin, bu tür kaynak çıkarma çalışmalarına yardımcı olabilecek Ay iniş aracı Blue Moon üzerinde çalışıyor.

Bezos, Ay’ın Mars’a kıyasla daha ulaşılabilir olduğunu da belirtiyor: Ay’a gitmek yaklaşık üç gün sürüyor Mars’a gitmek ise yalnızca iki yıl aralıklarla uygun hizalanma dönemlerinde mümkün Phil Metzger ve Alice Gorman gibi bazı bilim insanları Bezos’un Dünya yakınındaki vizyonunu Musk’ın Mars vizyonuna tercih ediyor. Dünya yakınında yaşanacak yerleşimler, ikmal için kolay erişim sağlayacağı gibi, insanların psikolojik sağlığı için de faydalı olabilir. Bezos, böyle devasa uzay kolonilerinin inşa edilmesi için gereken teknolojinin henüz var olmadığını kabul ediyor ve bunların inşasını kendi başına gözetmeyi planlamıyor. “Bu koloniler nasıl inşa edilecek? Kimse bilmiyor,” dedi 2019’da. Blue Origin şu an esas olarak bu vizyona giden yolu açacak öncü teknolojileri geliştirmeye odaklanmış durumda. Musk ise zaman çizelgesi konusunda çok daha iddialı. SpaceX, bugüne kadar ekimden fazla Starship testi yaptı; bunların bazıları başarıyla, bazıları ise başarısızlıkla sonuçlandı. Musk, Starship’in önümüzdeki beş yıl içinde Mars yerleşiminin ilk adımlarını atacak yeterlilikte olmasını umuyor. SpaceX’in karşılaştığı mühendislik zorlukları oldukça büyük. SpaceX’in eski astronotu ve mühendislik profesörü Garrett Reisman, “Bu zorlukların bazıları belki çözülemez olabilir, veya uzaydaki geleceğimizi devrimleştirebilir,” diyor. Starship hem Mars’a insan taşımayı hem de dev teleskoplar gibi yeni görevleri mümkün kılabilecek büyüklükte bir araç olarak tanımlanıyor.

Tarık

Gitselerde; dünya bu tiplerden kurtulsa ne güzel olur
