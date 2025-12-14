Milyarderlerin uzaya kaçış planı deşifre oldu!

Bezos, Ay’ın Mars’a kıyasla daha ulaşılabilir olduğunu da belirtiyor: Ay’a gitmek yaklaşık üç gün sürüyor Mars’a gitmek ise yalnızca iki yıl aralıklarla uygun hizalanma dönemlerinde mümkün Phil Metzger ve Alice Gorman gibi bazı bilim insanları Bezos’un Dünya yakınındaki vizyonunu Musk’ın Mars vizyonuna tercih ediyor. Dünya yakınında yaşanacak yerleşimler, ikmal için kolay erişim sağlayacağı gibi, insanların psikolojik sağlığı için de faydalı olabilir. Bezos, böyle devasa uzay kolonilerinin inşa edilmesi için gereken teknolojinin henüz var olmadığını kabul ediyor ve bunların inşasını kendi başına gözetmeyi planlamıyor. “Bu koloniler nasıl inşa edilecek? Kimse bilmiyor,” dedi 2019’da. Blue Origin şu an esas olarak bu vizyona giden yolu açacak öncü teknolojileri geliştirmeye odaklanmış durumda. Musk ise zaman çizelgesi konusunda çok daha iddialı. SpaceX, bugüne kadar ekimden fazla Starship testi yaptı; bunların bazıları başarıyla, bazıları ise başarısızlıkla sonuçlandı. Musk, Starship’in önümüzdeki beş yıl içinde Mars yerleşiminin ilk adımlarını atacak yeterlilikte olmasını umuyor. SpaceX’in karşılaştığı mühendislik zorlukları oldukça büyük. SpaceX’in eski astronotu ve mühendislik profesörü Garrett Reisman, “Bu zorlukların bazıları belki çözülemez olabilir, veya uzaydaki geleceğimizi devrimleştirebilir,” diyor. Starship hem Mars’a insan taşımayı hem de dev teleskoplar gibi yeni görevleri mümkün kılabilecek büyüklükte bir araç olarak tanımlanıyor.