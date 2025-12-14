  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AK Parti Kayseri Teşkilatı'ndan sert tepki: Biz doğruya ‘doğru’ deriz! Siz yanlışa kılıf ararsınız

Almanya'da Milli Marş tartışması: Toplumsal birliği güçlendirelim

2 ABD askeri Suriye’de öldürüldü! Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı

Faşist Wilders’ten Sığınmacı Karşıtı Gövde Gösterisi

Galatasaray Antalya deplasmanında rahat kazandı

ABD'den Çin-İran hattına büyük baskın: Askeri kargo İMHA edildi!

CHP bu kuyruk senin eserin! İzmir çöp kokusundan geçilmeyince millet kozmetik kuyruğunda sabahladı

“İroni” Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar

TBMM'de mide bulandıran olay! 3 kişi az önce tutuklandı

Ortaylı’dan Faşizan Çıkış! “Kemalist Olmayan Bu Ülkede İş Tutmamalı”
Ekonomi Döviz piyasası hafta sonu ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları
Ekonomi

Döviz piyasası hafta sonu ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Döviz piyasası hafta sonu ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 14 Aralık gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sıkıca takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

14 Aralık Pazar gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

Bu sabah itibarıyla; Dolar 42,695 TL'den işlem görürken, Euro ise 50,159 TL seviyelerinde seyrediyor.

Döviz fiyatları bugün ne kadar? İşte dolar ve euro fiyatları
Döviz fiyatları bugün ne kadar? İşte dolar ve euro fiyatları

Ekonomi

Döviz fiyatları bugün ne kadar? İşte dolar ve euro fiyatları

Dövizde yön neresi? İşte dolar ve euroda son durum!
Dövizde yön neresi? İşte dolar ve euroda son durum!

Ekonomi

Dövizde yön neresi? İşte dolar ve euroda son durum!

Bu dolarları döviz büroları artık almıyor! Elinde olanlar kara kara düşünüyor
Bu dolarları döviz büroları artık almıyor! Elinde olanlar kara kara düşünüyor

Gündem

Bu dolarları döviz büroları artık almıyor! Elinde olanlar kara kara düşünüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23