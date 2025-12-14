  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Tarım
5
Yeniakit Publisher
Dünyaca ünlü ama... Sarıgöl Ovası’nda üretici dertli!

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünyaca ünlü ama... Sarıgöl Ovası’nda üretici dertli!

Manisa’nın Sarıgöl Ovası’nda dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinde hasat sona yaklaşırken yüksek girdi maliyetleri ve beklentinin altında kalan fiyatlar üreticiyi zor durumda bıraktı.

#1
Foto - Dünyaca ünlü ama... Sarıgöl Ovası’nda üretici dertli!

Dünyanın en önemli sofralık üzüm merkezlerinden biri olarak bilinen Manisa’nın Sarıgöl Ovası’nda 2025 ürünü üzüm hasadı kapanışa hazırlanıyor.

#2
Foto - Dünyaca ünlü ama... Sarıgöl Ovası’nda üretici dertli!

2025 yılı ürünü üzümlerde erkenci kesimlerle başlayan hasat çalışmalarının, Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzüm kesimleriyle devam ettiği, önümüzdeki günlerde ise tamamen tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Yağmur ve çamura rağmen örtü altındaki bağlarda sürdürülen kesimlerde, adeta açık hava soğuk deposunu andıran bağlardan Aralık ayının ortalarına gelinmesine rağmen taze üzümler kesilerek yurdun çeşitli illerindeki pazarlarda tezgahlardaki yerini alıyor. İhracatın yok denecek kadar az olduğu bu dönemde, Sultaniye ve Red Globe cinsi üzümlerin kamyonlarla iç piyasaya gönderildiği ifade edildi. Sarıgöl ve mahallelerinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda yapılan bağcılık faaliyetlerinde üreticiler, bu yılın oldukça sıkıntılı geçtiğini dile getirdi.

#3
Foto - Dünyaca ünlü ama... Sarıgöl Ovası’nda üretici dertli!

Üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen yaş ve kuru üzüm fiyatlarının beklentilerin altında kalmasının hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti. Sarıgöl ve çevresinde sayılı bağlarda örtü altı üzümlerin kaldığı, kalan ürünlerin ise turfanda olarak satılmaya devam ettiği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde kesimlerin tamamlanmasıyla sezonun kapanmasının beklendiği belirtildi.

#4
Foto - Dünyaca ünlü ama... Sarıgöl Ovası’nda üretici dertli!

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Çiftçinin yılı bitmez, her yıl ‘gelecek yıl inşallah’ diyerek umutla üretime devam eder. Bu yıl üzümde girdi fiyatları çok yüksekti. Buna rağmen yaş ve kuru üzüm fiyatları umulan seviyede olmadı" dedi. Öte yandan sezon boyunca üzüm bağlarından toplanan taze asma yapraklarının da üretici ailelere ekonomik destek sağladığı, taze ve salamura yaprak satışlarının yanı sıra kuru üzüm ve pekmez yapımıyla aile bütçelerine önemli katkı sunulduğu ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güllü’nün katili tutuklandı
Gündem

Güllü’nün katili tutuklandı

Yalova’da “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. “Kasten öldürme” suçl..
CHP'nin ne olduğu aşikar! "Türkiye'de tekçiliği dayatan CHP'dir"
Sosyal Medya

CHP'nin ne olduğu aşikar! "Türkiye'de tekçiliği dayatan CHP'dir"

Pkk’nın Alevi yapılanması olarak bilinen Demokratik Alevi Dernekleri’nin başkanı Kadriye Doğan, yaptığı açıklamada CHP’ye yönelik sert ifade..
Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi
Gündem

Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi

Suriye'nin Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde yapılan ortak devriyeye saldırı düzenlendi. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, "Suri..
Türkiye'den büyük operasyon
Gündem

Türkiye'den büyük operasyon

Terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonların..
Netanyahu Türkiye'ye karşı harekete geçti: Ama Trump’tan çekiniyor
Gündem

Netanyahu Türkiye'ye karşı harekete geçti: Ama Trump’tan çekiniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Suudi Arabistan'a F-35 satış planı, İsrail'de askeri üstünlüğün kaybedileceği endişesini artırdı. Al ..
Rusya: 'Avrupa'ya misillememiz gecikmeyecek!'
Dünya

Rusya: 'Avrupa'ya misillememiz gecikmeyecek!'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Rusya Merkez Bankası’na ait varlıkları süresiz olarak dondurmasına karşılık olarak Moskova’nın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23