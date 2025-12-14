Dünyaca ünlü ama... Sarıgöl Ovası’nda üretici dertli!

2025 yılı ürünü üzümlerde erkenci kesimlerle başlayan hasat çalışmalarının, Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzüm kesimleriyle devam ettiği, önümüzdeki günlerde ise tamamen tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Yağmur ve çamura rağmen örtü altındaki bağlarda sürdürülen kesimlerde, adeta açık hava soğuk deposunu andıran bağlardan Aralık ayının ortalarına gelinmesine rağmen taze üzümler kesilerek yurdun çeşitli illerindeki pazarlarda tezgahlardaki yerini alıyor. İhracatın yok denecek kadar az olduğu bu dönemde, Sultaniye ve Red Globe cinsi üzümlerin kamyonlarla iç piyasaya gönderildiği ifade edildi. Sarıgöl ve mahallelerinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda yapılan bağcılık faaliyetlerinde üreticiler, bu yılın oldukça sıkıntılı geçtiğini dile getirdi.