AK Partili Başkan istifa etti!
Siyaset

AK Partili Başkan istifa etti!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Partili Başkan istifa etti!

AK Parti Kütahya Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, görevini bıraktığını açıkladı.

AK Parti Kütahya Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinin AK Parti İlçe başkanı Osman Yılmaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

 

HELALLİK İSTEYİP İSTİFA ETTİ

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğü AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldığını kamuoyuyla paylaştı.

Görev süresi boyunca bilerek ya da bilmeyerek kalbini kırdığı kişiler olmuş olabileceğini ifade eden Yılmaz, herkesten helallik istedi.

Açıklamasında tüm vatandaşları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlayan Osman Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumlulukla yürütmekte olduğum Ak Parti Gediz İlçe Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Görev yaptığım süre boyunca bilerek veya bilmeyerek kalbini kırdığım birileri varsa haklarını helal etsinler. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun."

