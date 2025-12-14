  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’nin skandal flamalarına Ayşe Böhürler’den sert tepki: "Özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi Oldular" Bayram coşkusuna ‘Kayeri’ gölgesi

Netanyahu Türkiye'ye karşı harekete geçti: Ama Trump’tan çekiniyor

AK Parti Kayseri Teşkilatı'ndan sert tepki: Biz doğruya ‘doğru’ deriz! Siz yanlışa kılıf ararsınız

Almanya'da Milli Marş tartışması: Toplumsal birliği güçlendirelim

2 ABD askeri Suriye’de öldürüldü! Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı

Faşist Wilders’ten Sığınmacı Karşıtı Gövde Gösterisi

Galatasaray Antalya deplasmanında rahat kazandı

ABD'den Çin-İran hattına büyük baskın: Askeri kargo İMHA edildi!

CHP bu kuyruk senin eserin! İzmir çöp kokusundan geçilmeyince millet kozmetik kuyruğunda sabahladı

“İroni” Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar
Yerel Yoldan geçen vatandaşlar ceset buldu!
Yerel

Yoldan geçen vatandaşlar ceset buldu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yoldan geçen vatandaşlar ceset buldu!

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde ikamet eden Ayaz Encu araç içinde ölü bulundu!

Olay, dün akşam saat 18.48 sularında Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yok kenarına park edilmiş halde bulunan araç içerisinde bir kişinin hareketsiz bir şekilde olduğunu gören yoldan geçen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇ İÇERSİNDE CESEDİ BULUNDU

Sağlık ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde, araç içerisinde bulunan Ayaz Encu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Encu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilerek otopsi işlemlerine alındı.

Kimlik kontrol için durduruldu! Araçtan ceset çıktı
Kimlik kontrol için durduruldu! Araçtan ceset çıktı

Yerel

Kimlik kontrol için durduruldu! Araçtan ceset çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23