2 ABD askeri Suriye’de öldürüldü! Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı
Suriye’nin Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesinde devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerlerine yönelik silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Pentagon, saldırıda 2 ABD askerinin ve 1 tercümanın öldüğünü açıkladı.
Suriye’nin Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş sağlamak amacıyla devriye görevi yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, keşif faaliyeti yürüten ortak unsurlara düzenlenen saldırının, terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
Bölgede Güvenlik Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı
Saldırının ardından Tedmur ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Koalisyon güçlerine ait askeri helikopterler ve savaş uçaklarının, Palmira semalarında yoğun şekilde sortiler yaptığı bildirildi.
Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), saldırıda 2 ABD askerinin ve 1 tercümanın hayatını kaybettiğini, ayrıca 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ mensubunun ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Dron Saldırısı Hatırlatması
Öte yandan, bir gün önce Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerine ait bir araca yönelik dron saldırısı düzenlendiği hatırlatıldı. Art arda yaşanan saldırılar, bölgede güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
Gündem
SDAV açıkladı: ABD'nin çekildiği bölgelerdeki boşluklar Türkiye'nin bölgesel ve küresel hedefleri açısından önem taşıyor! Sinan Tavukcu’nun çarpıcı analizi
Dünya
Rusya ABD'yi rahatsız edecek açıklama yaptı: Hoşumuza gitmeyebilir! Rus lideri hedef alan ifadeler