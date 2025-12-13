  • İSTANBUL
Gündem 2 ABD askeri Suriye’de öldürüldü! Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı
Gündem

2 ABD askeri Suriye’de öldürüldü! Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
2 ABD askeri Suriye’de öldürüldü! Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı

Suriye’nin Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesinde devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerlerine yönelik silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Pentagon, saldırıda 2 ABD askerinin ve 1 tercümanın öldüğünü açıkladı.

Suriye’nin Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş sağlamak amacıyla devriye görevi yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, keşif faaliyeti yürüten ortak unsurlara düzenlenen saldırının, terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

 

Bölgede Güvenlik Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı

Saldırının ardından Tedmur ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Koalisyon güçlerine ait askeri helikopterler ve savaş uçaklarının, Palmira semalarında yoğun şekilde sortiler yaptığı bildirildi.

 

Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), saldırıda 2 ABD askerinin ve 1 tercümanın hayatını kaybettiğini, ayrıca 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ mensubunun ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

 

Dron Saldırısı Hatırlatması

Öte yandan, bir gün önce Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerine ait bir araca yönelik dron saldırısı düzenlendiği hatırlatıldı. Art arda yaşanan saldırılar, bölgede güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Yorumlar

Elena hadimova

Mekanı cehennem olsun inşallah
