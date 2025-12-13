Antalyaspor - Galatasaray CANLI ANLATIM
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma Antalyaspor 0 - 2 Galatasaray skoruyla devam ediyor.
Antalyaspor 0 - 2 Galatasaray
11' GOL! Sallai topu ağlara gönderdi. Barış Alper'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Sallai, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.
7' GOL! Leroy Sane topu ağlara gönderdi. Yunus'un pasında Sane, sağ çaprazdan topla buluştu. Soluna çeken Sane'nin vuruşu kalecinin kolunun altından ağlara gitti ve Galatasaray 1-0 öne geçti.
5' Sane'nin ara pasında Osimhen çarprazdan karşı karşıya kaldı. Osimhen'in vuruşunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.
2' Torreira'nın şutu kaleciden geri döndü.
1' İlk düdük çaldı ve maç başladı.
11'LER
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Giannetti, Paal, Hüseyin, Safuri, Ceesay, Ballet, Storm, Boli.
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.