Asırlık gelenek sürüyor: Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nde 'tuz' ikramıyla şifa dağıtılıyor
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğrencisi ve baş aşçısı olarak bilinen Ateşbaz-ı Veli'nin Konya'daki türbesinde, asırlardır süren "tuz ikramı" geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Aynı ailenin temsilcileri tarafından yürütülen türbedarlık hizmetinde, ziyaretçilere şifa ve bereket getirdiğine inanılan tuz ikram ediliyor. Türbenin hizmetini üstlenen Hüseyin Bekleyiciler, Mevlana'nın "Senin tuzundan alan huzur bulsun, aşları artsın eksilmesin" duası üzerine başlayan bu geleneğin temelinde 'paylaşma' niyeti olduğunu belirtti.