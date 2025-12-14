Asırlık gelenek sürüyor: Ateşbaz-ı Veli Türbesi’nde ‘tuz’ ikramıyla şifa dağıtılıyor

Bekleyiciler, Mevlana'nın Ateşbaz-ı Veli'ye dua ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Mevlana 'Hay Ateşbazım hay, bugünkü yemekler odun ateşiyle pişmemiş, aşk ateşiyle pişmiş" der ve o günden sonra adı Ateşbaz olarak bilinir. Ateşbaz kendisine verilen bir makam adıdır. Çünkü Mevlevilikte Ateşbaz makamı en üst makamdır. Ateşe basan, ateşle oynayan anlamındadır. Orada Mevlana Hazretleri Ateşbaz dedemiz için dua eder. 'Senin tuzundan alan huzur bulsun, ziyaret edenlerin derdi şifa bulsun, aşları artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin' diye dua eder. O dua üzerine de Ateşbaz-ı Veli dedemiz 'Bir kazan yemekte, bir çimdik tuzum olsun' der. O yüzden bilen misafirler buradan bir kaşık tuz alır, onu evdeki tuzuyla çoğaltıp, yemeklerinde kullanır."