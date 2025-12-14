  • İSTANBUL
Asırlık gelenek sürüyor: Ateşbaz-ı Veli Türbesi’nde ‘tuz’ ikramıyla şifa dağıtılıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Asırlık gelenek sürüyor: Ateşbaz-ı Veli Türbesi’nde ‘tuz’ ikramıyla şifa dağıtılıyor

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğrencisi ve baş aşçısı olarak bilinen Ateşbaz-ı Veli'nin Konya'daki türbesinde, asırlardır süren "tuz ikramı" geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Aynı ailenin temsilcileri tarafından yürütülen türbedarlık hizmetinde, ziyaretçilere şifa ve bereket getirdiğine inanılan tuz ikram ediliyor. Türbenin hizmetini üstlenen Hüseyin Bekleyiciler, Mevlana'nın "Senin tuzundan alan huzur bulsun, aşları artsın eksilmesin" duası üzerine başlayan bu geleneğin temelinde 'paylaşma' niyeti olduğunu belirtti.

#1
Foto - Asırlık gelenek sürüyor: Ateşbaz-ı Veli Türbesi’nde ‘tuz’ ikramıyla şifa dağıtılıyor

Mevleviliğin önemli simalarından, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin aşçısı ve öğrencisi Ateşbaz-ı Veli'nin (Yusuf Bin İzzeddin) Konya'daki türbesi, yüzyıllardır süren manevi bir geleneğe ev sahipliği yapıyor. Merkez Meram ilçesinde Selçuklu mimarisiyle inşa edilen bu türbede, asırlardır aynı aile tarafından türbedarlık geleneği ve ziyaretçilere tuz ikramı devam ediyor.

#2
Foto - Asırlık gelenek sürüyor: Ateşbaz-ı Veli Türbesi’nde ‘tuz’ ikramıyla şifa dağıtılıyor

Asıl adının "Yusuf Bin İzzeddin" olduğu bilinen Mevlevi aşçısının Selçuklu mimarisiyle inşa edilen türbesini, ağırlıklı Şeb-i Arus dönemlerinde olmak üzere her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Ateşbaz-ı Veli'nin 1285'te vefatının ardından Merkez Meram ilçesinde yapılan türbenin bakımı yüzyıllardır aynı ailenin temsilcileri tarafından üstleniliyor. Hazreti Mevlana'nın Ateşbaz-ı Veli için yaptığı duayı bilen vatandaşların getirdiği "tuz" yine ziyaretçilere ikram ediliyor.

#3
Foto - Asırlık gelenek sürüyor: Ateşbaz-ı Veli Türbesi’nde ‘tuz’ ikramıyla şifa dağıtılıyor

“NİYET PAYLAŞMAKTIR” Türbenin bakımını üstlenenlerden Hüseyin Bekleyiciler, türbedarlık geleneğinin resmi kayıtlarda yazılandan çok daha uzun olabileceğini söyledi. Annesi ve ablasından sonra bayrağı devraldığını anlatan Bekleyiciler, "Türbedarlık nasip işidir. Çekirdekten öğrendiğimiz için severek buraya hizmet ediyoruz. Buradaki evde doğdum, burada büyüdüm ve yine türbeye hizmet ediyorum. Genel bakımı, temizliği ve her türlü işlerini yapıyoruz. Gelen misafirlerimize Ateşbaz-ı Veli hakkında bilgi veriyoruz. Ziyaretçilere türbede bulunan tuzdan da ikram ediyoruz." dedi.

#4
Foto - Asırlık gelenek sürüyor: Ateşbaz-ı Veli Türbesi’nde ‘tuz’ ikramıyla şifa dağıtılıyor

Bekleyiciler, Mevlana'nın Ateşbaz-ı Veli'ye dua ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Mevlana 'Hay Ateşbazım hay, bugünkü yemekler odun ateşiyle pişmemiş, aşk ateşiyle pişmiş" der ve o günden sonra adı Ateşbaz olarak bilinir. Ateşbaz kendisine verilen bir makam adıdır. Çünkü Mevlevilikte Ateşbaz makamı en üst makamdır. Ateşe basan, ateşle oynayan anlamındadır. Orada Mevlana Hazretleri Ateşbaz dedemiz için dua eder. 'Senin tuzundan alan huzur bulsun, ziyaret edenlerin derdi şifa bulsun, aşları artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin' diye dua eder. O dua üzerine de Ateşbaz-ı Veli dedemiz 'Bir kazan yemekte, bir çimdik tuzum olsun' der. O yüzden bilen misafirler buradan bir kaşık tuz alır, onu evdeki tuzuyla çoğaltıp, yemeklerinde kullanır."

#5
Foto - Asırlık gelenek sürüyor: Ateşbaz-ı Veli Türbesi’nde ‘tuz’ ikramıyla şifa dağıtılıyor

Önemli olan şeyin tuz değil, niyet olduğunu vurgulayan Bekleyiciler, şunları kaydetti: "Her şey Rabb'imdendir. Amaç bu mübareklerin duasını almaktır. İnşallah bizler onu alanlardan oluruz. Tuzu bilenler getirir, bilmeyenler götürür. Buradaki kural odur. Çünkü buradaki niyet paylaşmaktır. Sizin getirdiğiniz tuzu başkası götürecek. Böylelikle hem hayır işlemiş olacaksınız hem de hayra katkıda bulunmuş olacaksınız. Türbedarlık makamı artık olmasa da biz aynı edeple yetiştik ve Allah rızası için hizmet ediyoruz."

