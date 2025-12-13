  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Almanya'da Milli Marş tartışması: Toplumsal birliği güçlendirelim

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), toplumsal birlik ve beraberliğin zayıfladığı endişesiyle önemli bir adım attı. CSU, diploma törenleri gibi etkinliklerde Alman Milli Marşı'nın çalınmasının zorunlu hale getirilmesini talep eden bir önergeyi kabul etti.

Münih'te düzenlenen genel kurulda, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin gençlik teşkilatı "Junge Union"ın sunduğu bu önerge, sadece Alman Milli Marşı'nı değil, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ve Bavyera eyaletinde ise Bavyera marşlarının da çalınmasını zorunlu kılmayı hedefliyor.

 

Milli Marş: "Ulusal Kimliğin ve Birlikteliğin Sembolü"

CSU, önergesinde toplumsal birlik ve beraberliğin giderek azaldığı yönündeki izlenime dikkat çekerek, Alman Milli Marşı'nın "ulusal kimliğin, birlikteliğin ve vatanperverliğin sembolü" olduğunu vurguladı. Marşın, "ulusu, bu ulusun tarihini, değerlerini ve gururunu temsil ettiği" belirtildi.

  • Amaç: Özellikle çocuklar ve gençlerde toplumsal birliktelik hissini artırmak.
  • Beklentiler: Bir sonraki adımda şiddet olaylarının azalması ve askerlik hizmetine yönelik ilginin artması.
  • Uyum: Marşların çalınmasının, mültecilerin uyumuna düşük maliyetle ve büyük çaba gerektirmeden katkı sağlayabileceği de savunuluyor.

 

CSU'nun Konumu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) kardeş partisi olan CSU, sadece Bavyera eyaletinde teşkilatlanarak seçimlere katılıyor. Bu teklifin hayata geçirilmesi için öncelikle Bavyera eyaletinde, ardından federal düzeyde destek bulması gerekecek.

