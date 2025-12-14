Rusya: 'Avrupa'ya misillememiz gecikmeyecek!'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) yaklaşık 210 milyar euro değerindeki dondurulmuş Rus varlıklarını süresiz olarak dondurma kararına tepki göstererek, Moskova’nın misilleme adımlarının gecikmeyeceğini açıkladı.

Zaharova, “Moskova’nın bu adıma yanıtı gecikmeyecek. Rusya Merkez Bankası 12 Aralık’ta bu konuda detaylı bir açıklama yayınladı ve somut karşı adımlar hali hazırda uygulanmaya başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Zaharova, Brüksel’in Moskova’ya karşı izlediği politikayı “hiçbir mantığı olmayan bir absürt tiyatro” olarak nitendirerek, AB’nin Rusya’ya zarar verme politikasının kendi ekonomisini ciddi şekilde zora soktuğunu ifade etti.

Zaharova, Avrupa Birliği’nin Moskova’nın onayı olmadan Rusya’ya ait egemen varlıklar üzerinde tasarrufta bulunmasının uluslararası hukuka tamamen aykırı ve açık bir gasp olduğunu belirterek, “Söz konusu varlıklar üzerinde Rusya'nın açık rızası olmaksızın yapılacak her türlü işlem, ister süresiz dondurma, ister el koyma ya da sözde ‘tazminat kredisi’ biçiminde değerlendirme olsun, uluslararası hukukun açık, ağır ve doğrudan ihlalidir” dedi.

Zaharova ayrıca, Brüksel’in bu adımı türlü “sözde hukuki manevralarla” meşrulaştırmaya çalıştığını, ancak bunun gerçekte “düpedüz hırsızlık” olduğunu belirterek, “Avrupa tarafı bunu ne kadar hukuki ambalaja sararsa sarsın, ortada açıkça sıradan bir gasp ve hırsızlık var” açıklamasını yaptı.

AB ülkeleri daha önce Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa finans sistemlerinde tutulan mal varlıklarının süresiz olarak dondurulması yönünde uzlaşmaya varmıştı.