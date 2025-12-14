  • İSTANBUL
İsrail 1608 zeytin ağacını kökünden söktü!

İsrail'in 4-11 Aralık tarihleri ​​arasında işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 1608 zeytin ağacını kökünden söktüğü bildirildi.

Filistin Tarım Bakanlığının sosyal medya hesabında yayımladığı raporda, Filistin topraklarını gasbeden siyonistler ve işgal ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarında önemli bir artış olduğu belirtildi.

Bakanlığın raporunda, 4-11 Aralık tarihleri ​​arasında sökülen zeytin ağaçlarının toplam sayısının 1608'e ulaştığı, bunların 477'sinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunduğu kaydedildi.

Raporda, siyonist rejimin söz konusu süre içinde düzenlediği saldırıların arasında "arazileri buldozerlerle tahrip etme, ağaçları kökünden sökme, yüzlerce metre sulama ağını tahrip etme, tarım ekipmanlarını çalma ve zeytin hasat mevsiminde araziye erişimi engellemenin yer aldığı" ifade edildi.

 

Bakanlığın raporunda, aynı dönemde işgal ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yüzlerce ağıl ve çadırın yıkılması ve onlarca dönüm tarım arazisinin kamulaştırılması için tebligat dağıttığı belirtildi.

Saldırıların, tarım arazileri ve meyve ağaçlarına odaklandığı ve bunun giderek tırmanan yerleşim politikasını yansıttığı aktarılan raporda, zararın tahmini değerinin yaklaşık 1 milyon 335 bin dolar olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca devam eden ihlallerin, Filistin gıda güvenliğini tehdit ettiği, toprak ele geçirmek amacıyla özellikle zeytin sektörünü hedef aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

