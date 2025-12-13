CHP’nin skandal flamalarına Ayşe Böhürler’den sert tepki: "Özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi Oldular" Bayram coşkusuna ‘Kayeri’ gölgesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Örgütü'nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği fener alayında dağıtılan flamalardaki hata, büyük bir özensizlik örneği olarak dikkat çekti. Partinin hazırlattığı flamalarda kentin adı olan "Kayseri" yerine, basit bir yazım hatasıyla "Kayeri" ifadesinin kullanılması, vatandaşlar arasında ve siyaset dünyasında tepkilere neden oldu.

"Atatürk'ün partisi" olduğunu her fırsatta dile getiren CHP'nin, böylesine önemli bir günde hazırlanan materyalde memleketin adını bile doğru yazamaması, teşkilatın ciddiyetini sorgulattı.

AK Parti Vekili Böhürler'den Zehir Zemberek Eleştiri

Konuya en sert tepki ise AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'den geldi. Milletvekili Böhürler, flamalardaki bu hatayı kabul edilemez bulduğunu dile getirerek CHP il yönetimini hedef aldı.

Böhürler, yaptığı açıklamada, "Kayseri'yi 'Kayeri' yapanlar, Cumhuriyet'in 102. yılında özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi olmayı başarıyor. Slogan ezberlemek kolay, ama sorumluluk almak zor." sözleriyle bir paylaşım yaptı