  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem CHP’nin skandal flamalarına Ayşe Böhürler’den sert tepki: "Özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi Oldular" Bayram coşkusuna ‘Kayeri’ gölgesi
Gündem

CHP’nin skandal flamalarına Ayşe Böhürler’den sert tepki: "Özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi Oldular" Bayram coşkusuna ‘Kayeri’ gölgesi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP’nin skandal flamalarına Ayşe Böhürler’den sert tepki: "Özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi Oldular" Bayram coşkusuna ‘Kayeri’ gölgesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tüm yurtta coşkuyla kutlandığı günde, CHP Kayseri İl Teşkilatı'nın fener alayında kullandığı flamalar büyük bir skandala imza attı. Kayseri yerine "Kayeri" yazılan flamalar sosyal medyada hızla yayılarak alay konusu oldu ve AK Parti'den sert eleştiriler geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Örgütü'nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği fener alayında dağıtılan flamalardaki hata, büyük bir özensizlik örneği olarak dikkat çekti. Partinin hazırlattığı flamalarda kentin adı olan "Kayseri" yerine, basit bir yazım hatasıyla "Kayeri" ifadesinin kullanılması, vatandaşlar arasında ve siyaset dünyasında tepkilere neden oldu.

 

"Atatürk'ün partisi" olduğunu her fırsatta dile getiren CHP'nin, böylesine önemli bir günde hazırlanan materyalde memleketin adını bile doğru yazamaması, teşkilatın ciddiyetini sorgulattı.

AK Parti Vekili Böhürler'den Zehir Zemberek Eleştiri

Konuya en sert tepki ise AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'den geldi. Milletvekili Böhürler, flamalardaki bu hatayı kabul edilemez bulduğunu dile getirerek CHP il yönetimini hedef aldı.

Böhürler, yaptığı açıklamada, "Kayseri'yi 'Kayeri' yapanlar, Cumhuriyet'in 102. yılında özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi olmayı başarıyor. Slogan ezberlemek kolay, ama sorumluluk almak zor." sözleriyle bir paylaşım yaptı

CHP’nin profesörü kin kustu
CHP’nin profesörü kin kustu

Gündem

CHP’nin profesörü kin kustu

CHP’li kadın vekilden terbiyesizlik! Leyla Şahin Usta’ya skandal hakaret
CHP’li kadın vekilden terbiyesizlik! Leyla Şahin Usta’ya skandal hakaret

Gündem

CHP’li kadın vekilden terbiyesizlik! Leyla Şahin Usta’ya skandal hakaret

Hakarete uğrayan Leyla Şahin Usta Akit’e konuştu: CHP’nin zihniyeti 1 asırdır değişmedi
Hakarete uğrayan Leyla Şahin Usta Akit’e konuştu: CHP’nin zihniyeti 1 asırdır değişmedi

Siyaset

Hakarete uğrayan Leyla Şahin Usta Akit’e konuştu: CHP’nin zihniyeti 1 asırdır değişmedi

CHP bu kuyruk senin eserin! İzmir çöp kokusundan geçilmeyince millet kozmetik kuyruğunda sabahladı
CHP bu kuyruk senin eserin! İzmir çöp kokusundan geçilmeyince millet kozmetik kuyruğunda sabahladı

Gündem

CHP bu kuyruk senin eserin! İzmir çöp kokusundan geçilmeyince millet kozmetik kuyruğunda sabahladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı
Gündem

Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ile Kamboçya arasında bir süredir süren çatışmalar konusunda her iki ülkenin lideriyle gerçekleştirdiği gö..
Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu
Gündem

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

Güllü'nün şüpheli ölümüne dair soruşturma devam ederken Güllü'nün arkadaşı olan Çiğdem Turan'ın olağan olmayan peş peşe söylediği o sözler g..
CHP’li kadın vekilden terbiyesizlik! Leyla Şahin Usta’ya skandal hakaret
Gündem

CHP’li kadın vekilden terbiyesizlik! Leyla Şahin Usta’ya skandal hakaret

CHP’li Seda Kaya Ösen’in, AK Parti Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’ya yönelik kullandığı ifadeler mide bulandırdı. Meclis tutanaklarına..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23