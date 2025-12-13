  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump’tan Epstein rezilliğine akılalmaz savunma: Sapkın geçmişini normalleştirmeye çalıştı

7 gün 24 saat kullanılabilecek! Başkent Ankara’ya bir müjde daha

Milyonlarca lira para son anda kurtarıldı! Emniyet uyarıyor 'duymadık' demeyin

Netanyahu'nun gizli Türkiye planı ortaya çıktı! Katil F-35’e karşı

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

"Afrika Boynuzu" kırılmak üzere! Denize erişim için savaş çıkaracaklar

CHP’li belediyede rol icabı başkanlık: Borç var hizmet yok! Beşikçioğlu, belediyeciliği film sahnesi sanıyor

Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı

Bakan Kacır’dan müjde 'OSB’lerden 11 kat daha büyük bölgeler kurulacak' Sanayida mega devrim

Üvey çocuğuna işkence ederek ölümüne neden olan kadın idam edildi! Darısı Türkiye'ye
Gündem Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi
Gündem

Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi

Suriye'nin Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde yapılan ortak devriyeye saldırı düzenlendi. Saldırıdaki son durumla ilgili ilerleyen dakikalarda resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Humus’un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

 RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Kaynaklar, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.

 Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye’de düğüne el bombalı saldırı: 17 yaralı
Suriye’de düğüne el bombalı saldırı: 17 yaralı

Dünya

Suriye’de düğüne el bombalı saldırı: 17 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobile silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta otomobile silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti

Yerel

Kahramanmaraş'ta otomobile silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti

Saratov’da saldırı! İHA’lar can aldı
Saratov’da saldırı! İHA’lar can aldı

Gündem

Saratov’da saldırı! İHA’lar can aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23