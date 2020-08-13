Yeniden Refah'tan Aylin Nazlıaka'nın alçak sözlerine suç duyurusu
CHP'de Kadın Kolları Başkanlığı'na seçilen Aylin Nazlıaka'nın "İstanbul Sözleşmesine karşı çıkanlar tacizci ve tecavüzcülerdir" şeklindeki skandal açıklamasıyla ilgili Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Muhammed Fetih Müjdeci suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Çankırı İl Başkanı Muhammed Fatih Müjdeci, CHP'de Kadın Kolları Başkanlığı'na seçilen Aylin Nazlıaka hakkında basın yapıp ve suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Haberi Twitter hesabından duyuran Müjdeci, Nazlıaka'nın açıklamasının gayri ahlaki olduğunu belirterek, "CHP’li Aylin Nazlıaka’nın 'İstanbul Sözleşmesine karşı çıkanlar tacizci ve tecavüzcülerdir' diyerek terbiye ve edep sınırlarını hiçe sayan küstah açıklaması sebebiyle Çankırı Adliyesi önünde bugün saat 15.00’da basın açıklaması ve suç duyurusunda bulunacağız. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verdi.