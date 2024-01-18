Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz aday! Kimse bunu beklemiyordu: O sanatçının adını duyurdular

31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimleri’ne 73 gün kala ittifak kararı merakla beklenen Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Genel Merkezde Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla yapılan ve partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan aday tanıtım programıyla 56 belediye başkan adayı daha açıklandı. Böylece parti, bugüne kadar 10’u büyükşehir 10’u il belediye başkanı olmak üzere 309 aday açıklandı.

Davut Güloğlu Düzce’den belediye başkan adayı

Genel Başkan Kültür Sanat Danışmanı sanatçı Davut Güloğlu’nun Düzce Belediye Başkanı olarak açıklandığı programda partinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı oldu. Osmaniye ilinde ise Belediye Başkan adayı Adem Demir olarak açıklandı.

Açıklanan adaylar şöyle:

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı

Düzce İl Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu

Osmaniye İl Belediye Başkan adayı Adem Demir

Adıyaman Kahta İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Toprak

Antalya Demre İlçe Belediye Başkan adayı Yasin Karahanlı

Ardahan Göle İlçe Belediye Başkan adayı Akın İsmailoğlu

Artvin Murgul İlçe Belediye Başkan adayı Recep Aydın

Yusufeli İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Pehlivan

Bartın Ulus İlçe Belediye Başkan adayı Yılmaz Öz

Kumluca Belde Belediye Başkan adayı C. Ahmet Adıyaman

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çorum

İskilip İlçe Belediye Başkan adayı İpek Aslan

Laçin İlçe Belediye Başkan adayı Ali Galetepe

Sungurlu İlçe Belediye Başkan adayı Osman Vargeloğlu

Gaziantep

Araban İlçe Belediye Başkan adayı Hasan Doğru

İstanbul

Bakırköy İlçe Belediye Başkan adayı Salih Doğan

Başakşehir İlçe Belediye Başkan adayı Kadir Karaca

Kartal İlçe Belediye Başkan adayı Nevzat Çavluk

İzmir

Foça İlçe Belediye Başkan adayı Nazif Tuna Han

Buca İlçe Belediye Başkan adayı Ümit Toker

Çiğli İlçe Belediye Başkan adayı Salim Ay

Gaziemir İlçe Belediye Başkan adayı Murat Biçer

Karşıyaka İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Arabelen

Narlıdere İlçe Belediye Başkan adayı Ramazan Duran

Aliağa İlçe Belediye Başkan adayı Hür Erdem Ünal

Menemen İlçe Belediye Başkan adayı Özbek Taşdemir

Urla İlçe Belediye Başkan adayı Samet Koçlu

Karabağlar İlçe Belediye Başkan adayı Evren Şahin

Kiraz İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek

Kayseri

Hacılar İlçe Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil

İncesu İlçe Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol

Kocaeli

Gebze İlçe Belediye Başkan adayı Kamil Ergün

Kartepe İlçe Belediye Başkan adayı Berat Kansu

Karamürsel İlçe Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın

Konya

Karatay İlçe Belediye Başkan adayı İsa Gökhan Duysak

Manisa

Turgutlu İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Serhat Orhan

Mardin

Dargeçit İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Şerif Gümüşay

Niğde

Altunhisar İlçe Belediye Başkan adayı Fatih Taş

Yıldıztepe Belde Belediye Başkan adayı Yıldırım Arlı

Ordu

Çamaş İlçe Belediye Başkan adayı Muhammet Küçüköksüz

Osmaniye

Düziçi İlçe Belediye Başkan adayı Abdullah Yıldırım

Sakarya

Karasu İlçe Belediye Başkan adayı Av. Recep Özdemir

Ferizli İlçe Belediye Başkan adayı Sercan Eğin

Arifiye İlçe Belediye Başkan adayı Şükrü Gözyıman

Sinop

Ayancık İlçe Belediye Başkan adayı Ergün Kaya

Durağan İlçe Belediye Başkan adayı Adem Gündüz

Türkeli İlçe Belediye Başkan adayı Haşim Atalay

ZONGULDAK

Kilimli İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Aşkar

Kozlu İlçe Belediye Başkan adayı Bilal Korkmaz

Karaman Belde Belediye Başkan adayı Olcay Üstün

Muslu Belde Belediye Başkan adayı Ercan Gönültaş

Çatalağzı Belde Belediye Başkan adayı Şenol Toptan

Yozgat

Kadışehri İlçe Belediye Başkan adayı Davut Karadavut

Yalova

Armutlu İlçe Belediye Başkan adayı Beytullah Şengöz

Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan adayı Erkan Pelitoğlu

Kaytazdere Belde Belediye Başkan adayı Ömer Ziya Geçit

Tavşanlı Belde Belediye Başkan adayı Hüseyin Açıkel."