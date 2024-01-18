  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'nin aday çıkarmadığı 7 il belli oldu

Doblo'ya binen Tuğba Ünsal sebebini açıkladı! Duyan önce şaşırdı, sonra 'helal olsun' dedi

EYT başvurusunu kısa yoldan böyle yapabilirsiniz! Kaydınızı yapın, maaşınızı alın

Uzayda yemek bir başkadır: İşte Alper Gezeravcı'nın menüsü

Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ve TB2 sattığı ülkeden flaş adım! Kendi İHA'larını görücüye çıkarılar

Yatırımcısına müthiş haber! Altında bomba patladı

İtalya Türkiye kararını duyurdu: Yetişemiyoruz, maalesef eleman almak zorunda kaldık

Kredi kartı ile alışveriş yapanlar dikkat! O ürünlere özel KDV geliyor

Murat Kurum'un çözümü 'yok artık' dedirtti! İşte gerçek başkan böyle olmalı! Büyük krizi resmen yok etti!

İlk Türk astronota 'uzay turisti' diyen Ekşi Sözlük'teki namussuzlara, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz aday! Kimse bunu beklemiyordu: O sanatçının adını duyurdular
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz aday! Kimse bunu beklemiyordu: O sanatçının adını duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-01-18 19:55:00 - 2024-01-18 20:12:35
Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz aday! Kimse bunu beklemiyordu: O sanatçının adını duyurdular

Yeniden Refah Partisi adaylıkları kesinleşen 1’i büyükşehir 2’si il, 53 ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. Sanatçı Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı oldu.

31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimleri’ne 73 gün kala ittifak kararı merakla beklenen Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Genel Merkezde Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla yapılan ve partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan aday tanıtım programıyla 56 belediye başkan adayı daha açıklandı. Böylece parti, bugüne kadar 10’u büyükşehir 10’u il belediye başkanı olmak üzere 309 aday açıklandı.

Davut Güloğlu Düzce’den belediye başkan adayı

Genel Başkan Kültür Sanat Danışmanı sanatçı Davut Güloğlu’nun Düzce Belediye Başkanı olarak açıklandığı programda partinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı oldu. Osmaniye ilinde ise Belediye Başkan adayı Adem Demir olarak açıklandı.

Açıklanan adaylar şöyle:

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı
Düzce İl Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu
Osmaniye İl Belediye Başkan adayı Adem Demir
Adıyaman Kahta İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Toprak
Antalya Demre İlçe Belediye Başkan adayı Yasin Karahanlı
Ardahan Göle İlçe Belediye Başkan adayı Akın İsmailoğlu
Artvin Murgul İlçe Belediye Başkan adayı Recep Aydın
Yusufeli İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Pehlivan
Bartın Ulus İlçe Belediye Başkan adayı Yılmaz Öz
Kumluca Belde Belediye Başkan adayı C. Ahmet Adıyaman
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çorum
İskilip İlçe Belediye Başkan adayı İpek Aslan
Laçin İlçe Belediye Başkan adayı Ali Galetepe
Sungurlu İlçe Belediye Başkan adayı Osman Vargeloğlu

Gaziantep
Araban İlçe Belediye Başkan adayı Hasan Doğru

İstanbul
Bakırköy İlçe Belediye Başkan adayı Salih Doğan
Başakşehir İlçe Belediye Başkan adayı Kadir Karaca
Kartal İlçe Belediye Başkan adayı Nevzat Çavluk

İzmir
Foça İlçe Belediye Başkan adayı Nazif Tuna Han
Buca İlçe Belediye Başkan adayı Ümit Toker
Çiğli İlçe Belediye Başkan adayı Salim Ay
Gaziemir İlçe Belediye Başkan adayı Murat Biçer
Karşıyaka İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Arabelen
Narlıdere İlçe Belediye Başkan adayı Ramazan Duran
Aliağa İlçe Belediye Başkan adayı Hür Erdem Ünal
Menemen İlçe Belediye Başkan adayı Özbek Taşdemir
Urla İlçe Belediye Başkan adayı Samet Koçlu
Karabağlar İlçe Belediye Başkan adayı Evren Şahin
Kiraz İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek

Kayseri
Hacılar İlçe Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil
İncesu İlçe Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol

Kocaeli
Gebze İlçe Belediye Başkan adayı Kamil Ergün
Kartepe İlçe Belediye Başkan adayı Berat Kansu
Karamürsel İlçe Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın

Konya
Karatay İlçe Belediye Başkan adayı İsa Gökhan Duysak

Manisa
Turgutlu İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Serhat Orhan

Mardin
Dargeçit İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Şerif Gümüşay

Niğde
Altunhisar İlçe Belediye Başkan adayı Fatih Taş
Yıldıztepe Belde Belediye Başkan adayı Yıldırım Arlı

Ordu
Çamaş İlçe Belediye Başkan adayı Muhammet Küçüköksüz

Osmaniye
Düziçi İlçe Belediye Başkan adayı Abdullah Yıldırım

Sakarya
Karasu İlçe Belediye Başkan adayı Av. Recep Özdemir
Ferizli İlçe Belediye Başkan adayı Sercan Eğin
Arifiye İlçe Belediye Başkan adayı Şükrü Gözyıman

Sinop
Ayancık İlçe Belediye Başkan adayı Ergün Kaya
Durağan İlçe Belediye Başkan adayı Adem Gündüz
Türkeli İlçe Belediye Başkan adayı Haşim Atalay
ZONGULDAK
Kilimli İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Aşkar
Kozlu İlçe Belediye Başkan adayı Bilal Korkmaz
Karaman Belde Belediye Başkan adayı Olcay Üstün
Muslu Belde Belediye Başkan adayı Ercan Gönültaş
Çatalağzı Belde Belediye Başkan adayı Şenol Toptan

Yozgat
Kadışehri İlçe Belediye Başkan adayı Davut Karadavut

Yalova
Armutlu İlçe Belediye Başkan adayı Beytullah Şengöz
Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan adayı Erkan Pelitoğlu
Kaytazdere Belde Belediye Başkan adayı Ömer Ziya Geçit
Tavşanlı Belde Belediye Başkan adayı Hüseyin Açıkel."

Halk TV’de AK Parti düşmanlığı yapan şu Yeniden Refahlı’yı atın gitsin
Halk TV’de AK Parti düşmanlığı yapan şu Yeniden Refahlı’yı atın gitsin

Siyaset

Halk TV’de AK Parti düşmanlığı yapan şu Yeniden Refahlı’yı atın gitsin

Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Aydal açıklaması!
Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Aydal açıklaması!

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Aydal açıklaması!

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması! 'Tehir edildi'
Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması! 'Tehir edildi'

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması! 'Tehir edildi'

Terzi’den ‘Doğal Aydan’ çağrısı! Hamas’a terör örgütü diyen adamın Yeniden Refah’ta ne işi var!
Terzi’den ‘Doğal Aydan’ çağrısı! Hamas’a terör örgütü diyen adamın Yeniden Refah’ta ne işi var!

Gündem

Terzi’den ‘Doğal Aydan’ çağrısı! Hamas’a terör örgütü diyen adamın Yeniden Refah’ta ne işi var!

Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu
Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu

Siyaset

Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23