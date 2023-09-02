Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!
Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, LGBT'li sapkın Ebrar Karakurt'un milli takımdan ihraç edilmesi çağrısında bulundu.
Her voleybol maçı akşamında sapkınlık destekçileri tarafından gündeme getirilen Ebrar Karakurt ahlak dışı yaşamını Türk toplumunun gözünün içine sokmayı sürdürüyor.
Müslüman Türk toplumu Karakurt gibi bir sapkının şanlı bayrağımızı Avrupa'da temsil etmesinden rahatsızlık duyarken, Karakurt dün akşamki Twitter mesajında yine sinir uçlarıyla oynadı.
Ebrar mesajında, "Milli gurur diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
Sapkın Karakurt'a bir tepki de Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner'den geldi.
Güner sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Karakurt'un milli takımdan çıkartılması için çağrı yaptı.
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