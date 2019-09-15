0553 313 94 23

Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz "Burada Yeniden Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler, genç genel başkanımızla 2020'de yapılacak erken seçimle Türkiye'nin en genç devlet başkanı olacak Fatih Erbakan ile siyaset yapsınlar." ifadeleriyle Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na çağrıda bulundu.

15 Eylül 2019 Pazar 22:21
Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanlığının birinci olağan genel kongresi, Kepez İlçesi Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, kongrede yaptığı konuşmada, 76 ilde ve 450 ilçede teşkilatlandıklarını, Antalya ile 29 ilde kongrelerini yaptıklarını söyledi.

Ekim ayı sonunda Ankara'da büyük kongreyi gerçekleştireceklerini dile getiren Altınöz, Fatih Erbakan ile Türkiye'de yeni bir dönem başlattıklarını kaydetti.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlardan Ali Babacan'a seslenen Altınöz, şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'deki 82 milyon vatandaşımıza kapılarımızı açmış bir partiyiz. Duyuyoruz ki, sayın Davutoğlu ile Babacan parti kuracaklarmış, parti kurmalarına gerek yok. Burada Yeniden Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler, genç genel başkanımızla 2020'de yapılacak erken seçimle Türkiye'nin en genç devlet başkanı olacak Fatih Erbakan ile siyaset yapsınlar. Kapılarımız açık, onlarla birlikte çalışmak isteriz."

Adil düzen ve milli görüş siyasetini benimseyen bir parti olduklarını belirten Altınöz, bu prensiplerle olmak kaydıyla Davutoğlu ve Babacan ile birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.

Kongreye, partinin kurucularından eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz de katıldı.

Tek adayın yer aldığı kongrede, mevcut başkan Eşref Hakan Güneri, yeniden göreve getirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 22:21
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ali Babacan
  5. Fatih Erbakan
  6. Mehmet Altınöz
  7. Yeniden Refah Partisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    1. Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu..
    2. Servet Yardımcı'nın takımı, Ceferin'in..
    3. Futbol: Süper Lig
    4. Trabzonspor, sahasında 2 puan kaybetti
    5. Çocuk yardım parası nasıl alınır?
    6. Süper Lig'de haftanın sonuçları! İşte,..
    7. Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 -..
    8. Instagram hesabı nasıl kapatılır? |..
    9. Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı..
    10. Süper Lig: Trabzonspor: 2 -..
    11. Türk bayrağını çalan genç olayında..
    12. Konya’da kamyon ile otomobil çarpıştı:..
    13. Futbol: Süper Lig
    14. AA Başmuhabiri Ferhat Demircan baba oldu
    15. PTT personel alımı başvuru şartları..
    16. KYK burs başvuruları ne zaman..
    17. Maçın ardından
    18. Diriliş Osman dizisi ne zaman..
    19. Roma Sassuolo maçı kaç kaç bitti?
    20. Meteoroloji'den kritik İstanbul uyarısı
    21. Schalke 04 deplasmanda Paderborn'u 5..
    22. Askerlik yerleri ne zaman belli..
    23. Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na..
    24. İspanya Bisiklet Turu'nu Roglic kazandı
    25. Roma ligde 4 golle kazandı
    26. Burdur’da iki otomobil kafa kafaya..
    27. Kayalıklarda mahsur kalan yavru kedi..
    28. Motosikleti ile dereye uçan yaşlı..
    29. Uğur Tütüneker: “Yolumuza devam..
    30. Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların..
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir