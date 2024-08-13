  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en heyecan verici 20 genç futbolcusu! Arda Güler'i sadece o isim geçti

CHP'de ortalık karıştı! Özgür Özel'e yeni rakip çıktı

İnstagram temelli kapatılmayı göze aldı herhalde! Türkiye'ye karşı yeni skandal

Gram altın 4 ay sonra ne kadar olacak? Uzman isim yanıtladı

ABD'li albay skandal planı ağzından kaçırdı: Onları Türkiye'ye karşı savaşa hazırlıyoruz! Ankara yakında duyuracak

Avrupa'ya Türkiye imzası

Terör örgütleri için hayati önem taşıyordu! MİT öncülüğünde yeni operasyon

Mustafa Karahasanoğlu Ağabeye ‘Bu bina çöker, sen de adamlarınla altında kalırsın’ tehdidi! Darbecilere böyle ayar vermişti

İçimizdeki Amerikan uşakları boş durmuyor! Hedeflerinde şimdi Türkiye'nin 54,3 milyar dolarlık geliri var

Abdulkadir Selvi'den olay "Ekrem İmamoğlu" iddiası! Yer yerinden oynayacak
Siyaset Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor

Yeniakit Publisher
2024-08-13 14:35:00 -
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisinden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Akpunar, şu ifadeleri kullandı: "Gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğim bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki o da bizim şiarımızın nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım tek gayemizin hemşerilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah."

AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim döneminde Aziziye Belediye Başkan Emrullah Akpunar için "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz, çoban bile olmaz" demişti. Seçimi kazanmasının ardından Akpunar da çoban kıyafeti kepenek giyerek taraftarlarıyla birlikte ilçe sokaklarında tur atmıştı.

Akpunar'ın istifa sonrası AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar söz konusu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23