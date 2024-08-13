Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisinden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Akpunar, şu ifadeleri kullandı: "Gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğim bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki o da bizim şiarımızın nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım tek gayemizin hemşerilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah."

AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim döneminde Aziziye Belediye Başkan Emrullah Akpunar için "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz, çoban bile olmaz" demişti. Seçimi kazanmasının ardından Akpunar da çoban kıyafeti kepenek giyerek taraftarlarıyla birlikte ilçe sokaklarında tur atmıştı.

Akpunar'ın istifa sonrası AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar söz konusu.

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