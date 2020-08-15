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Siyaset

Yeniden Refah Partili üyeden uyarı: Burayı ikinci Saadet yapmak isteyenler var

Osmaniye Yeniden Refah Partisi üyesi vatandaş Hasan Şumnu, partiyi ikinci Saadet Partisi yapmak isteyenler olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 17:32:00 - 2020-08-15 17:34:01

Osmaniye Yeniden Refah Partisi üyesi vatandaş Hasan Şumnu, partisine yönelik ilginç uyarılarda bulundu. Partiyi ikinci Saadet Partisi yapmak isteyenlerin olduğunu ifade eden Hasan Şumnu, millet olarak bunlara dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. Milletin yönetimi kurulunu boşa vermesi durumunda başarı olmayacağını belirten Şumnu, “Onun için millet yönetim kurulunun takipçisi olacak” dedi.

'Gözü kapalı rey verilmez"

“Rey verecek insanlarımız takipçi olursa, biz bu Milli Görüş’te ehir emnate sahip kadroları inşallah Meclis’e taşırız.” diyen Şumnu, “Ezbere rey atılmaz. Bunun için ben Milli Görüş’E kefilim ancak şahıslara kefili değilim. O şahısları sizler bileceksiniz psikolojik yüz hatlarıyla, sosyal ilişkileri ve felsefeleriyle. Öyle ezbere gözü kapalı rey atılmaz. Eskiden attık ne oldu. Ortaklığı engelledir.” ifadelerini kulandı.

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