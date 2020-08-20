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Teknoloji Yeniden kullanılabilir maske geliştirildi
Teknoloji

Yeniden kullanılabilir maske geliştirildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT) araştırmacıları, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kirlenmeyen ve yeniden kullanılabilen 'iMASC' isimli bir silikon maske geliştirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 05:20:00 -
Yeniden kullanılabilir maske geliştirildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 'iMASC' isimli yeni bir silikon maske geliştirdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, geliştirilen yeni maskenin kirlenmediği ve böylece güvenle yeniden kullanılabileceği belirtildi.

British Medical Journal Open dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, geliştirdikleri iMASC üzerinde çeşitli testler gerçekleştirdi. Farklı sterilizasyon yöntemleri kullanılarak yapılan testler sonucu yeni maskenin hiçbir zarar görmediği gözlemlendi.

Ayrıca araştırmacılar, N95 filtreleri kullanılarak geliştirdikleri iMASC isimli maskenin sağlık çalışanlarından tam puan aldığını, N95 maskeler ile karşılaştırılabilir seviyede koruma sağladığını ve ağzı kapatan filtrelerin her kullanımdan sonra değiştirilebileceğini söyledi.

Yeni maskenin koronavirüs salgını ile mücadelede etkili olması durumunda sağlık çalışanları için daha güvenilir bir alternatif olacağı düşünülüyor.

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