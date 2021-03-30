Yeniden başlayacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi'nden ölüm haberi geldi

Birçok başarılı dizi ve film projesinde rol almış olan ünlü oyuncu Kaya Akarsu hayatını kaybetti. 78 yaşında yaşamını yitiren oyuncunun ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Acı haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaya Akarsu kimdir?

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kaya Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı.

Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.